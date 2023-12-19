结婚不到5年的夫妇近三成是“未养育子女的双职工”. December. 19, 2023 08:44. by 金道炯 dodo@donga.com. 据调查，结婚不到5年的10对新婚夫妇中有3对是双职工且未养育子女的“丁克族”。7年前只是第三多夫妻类型的丁克族，现在成为代表性的新婚夫妇类型。 据统计厅18日公布的《2022年新婚夫妇统计》显示，以去年11月为准，登记结婚不到5年的初婚新婚夫妇中，未养育子女的双职工夫妇达23.4066万对。 这占全体新婚夫妇的28.7%。有子女的双职工夫妇以23.2459万对（占比28.5%）紧随其后，其后依次为有子女的单职工夫妇（18.5155万对•占比22.7%）、无子女的单职工夫妇（12.6531万对•占比15.5%）。 初婚新婚夫妇中，丁克族在2015年为21.2733万对，仅占全体的18.0%。此后比重逐年上升，2018年和2020年先后达到21.7%和25.8%，去年创下历史最高水平。相反，2015年占34.7%，最常见的新婚夫妇类型有子女的单职工夫妇，2018年为30.0%，2020年为26.2%，持续减少。丁克族比重在2021年达到27.7%，首次反超有子女的单职工夫妇（24.3%）。 据分析，丁克族之所以成为代表性的新婚夫妇类型，是因为生娃非人生“必选题”的社会意识扩散，新婚夫妇的生育年龄也随之提高。据统计厅最近公布的《韩国社会动向2023年》显示，20、30多岁人群对不生育持积极看法的比重从2015年的27.7%大幅提高至2020年的44.1%。从结婚的时间来看，婚后超过5年才生育头胎的比重在2021年为5.3%，去年已上升至11.5%。 另外，在此次调查中，妻子从事经济活动的新婚夫妇的有子女比重为49.2%，比妻子不从事经济活动的夫妇（60.9%）低11.7个百分点。梨花女子大学社会福利学系教授郑顺斗（音）表示：“这体现了韩国对生育的认识变化和夫妻双职工家庭很难生育和养育孩子的育儿环境。”

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