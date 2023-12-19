外国人就业人数首次突破90万人……一年内增加8万人. December. 19, 2023 08:44. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 在韩国国内工作的外国就业者首次超过了90万名。 据统计厅18日公布的《2023年移民者滞留情况及雇佣调查结果》显示，以今年5月为基准，外国人就业人数为92.3万名。与前一年相比增加了8万名，首次超过了90万名。这相当于全体国内就业人数的3.2%。在韩国停留91天以上的15岁以上外国人也有143万名，是自2012年统计以来的最高值。与一年前相比，增加12.9万人（9.9%），增幅也创下了历史新高。 这是因为因新冠病毒“地方病化”而停滞不前的国内就业和留学重新找回了活力。在制造业、农林渔业等领域工作的非专业就业者（E-9）人数比1年前增加了6万名，达到26.9万名。留学生为18.8万名，比一年前增加了2.5万名。 50.2%的外国人就业者的工资不到200万~300万韩元。工资在300万韩元以上的比重为35.8%，居第二位，但同比增幅最大，为9.2个百分点。对于非专业就业的外国人从以前的工作岗位辞职的理由，28.9%的人选择了“低工资”，比重最大。其次为“工作辛苦或危险”（19.4%）。

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