尹锡悦接连进行“服务于议会选举的内阁改组”……引发“抬高身价”争议. December. 19, 2023 08:44. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 面对明年4月的议会选举，尹锡悦政府主要部门部长和总统室幕僚团的“服务于议会选举的人事更迭”接连不断。4年前的文在寅政府时期，在2020年议会选举之前，国务委员和青瓦台政务职公务员就曾为了参加选举而大举离开。因此，有人批评称，“国政要职是否变成了提高个人身价的职位”，也有人担心，“因为选举，国政运营会出现问题”。 据政界18日消息，截止到当天，尹锡悦政府19个部门部长中，因参加议会选举等原因已被替换或有可能进行内阁改组的人物共有10人。继4日断然实行“服务于议会选举的内阁改组”，更换6个部门部长后，尹锡悦17日又指定产业部通商交涉本部长安德根为产业通商资源部部长方文圭的继任者。方文圭今年9月20日就任，仅过3个月就被撤换。据悉，方文圭将在明年的议会选举中参加京畿道水原丙选区竞选。直到最近，为参加议会选举而离开总统室的幕僚至少有前总统市民社会首席秘书姜承奎、前宣传首席秘书金恩慧等26人。 文在寅政府时期的情况也差不多。在2020年4月举行的第21届议会选举前夕，包括前国务总理李洛渊在内的18个部门部长出身，共有7人辞职。青瓦台幕僚中，曾担任国民沟通首席的尹永灿议员、曾担任政务首席的韩秉道议员等47人参加了议会选举。最近丧失议员资格的前议员崔康旭为了作为比例代表候选人参选，在议会选举一个月前辞去了青瓦台公职纲纪秘书一职。 曾担任韩国人事行政学会会长的清州大学行政学系教授陈在九（音）指出：“随着总统秘书、行政官职位不是职业官僚，而是由政界人士填补职位，事实上早就沦落为积攒‘选举用资历’的职位。如果主要国务委员们在议会选举即将到来之际大举辞职，必然会出现国政空白。”

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