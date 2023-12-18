崔佳温在单板滑雪世界杯首秀上欢呼夺冠. December. 18, 2023 08:11. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 韩国单板滑雪希望之星崔佳温（15岁•世和女子高中•照片）以冠军装饰了国际滑雪和单板滑雪联合会（FIS）世界杯个人首秀。 17日，崔佳温在美国科罗拉多州铜山举行的2023~2024赛季FIS单板滑雪U型场地世界杯铜山站女子组决赛中，以92.75分位居第一。这是继“白菜男孩”李相浩（28岁•NexenWinguard）在2021年12月的大赛高山单板滑雪平行大回转上夺冠后，韩国选手时隔2年再次登上滑雪和单板滑雪项目的世界杯冠军宝座。崔佳温是第一个获得世界杯冠军的韩国U型场地选手。 但确实存在危机。崔佳温在决赛第一轮试跳中，因“Grab（空中用手抓滑板动作）”和落地不稳定而被扣分，落后小野光希（19岁•日本）4.75分，排在第2位（80.00分）。但是在第二轮试跳中，她成功完成720度（空中旋转两圈）和900度（旋转两圈半）的高难技术，获得92.75分，超过了当时获得90.00分的小野。U型场地是沿着半圆筒形斜坡滑下来，根据空中表演的完成度得分的项目，以三轮试跳中的最高得分为基准进行排名。 崔佳温表示，“能够在首次参加的世界杯上夺冠，感到非常高兴。第一轮试跳时没能超过小野的分数，所以想着‘第二轮试跳时应该更加完美地完成技术’，结果取得了很好的结果。” 本站世界杯亚军得主小野曾三次登上FIS世界杯冠军宝座，在2018年、2019年青少年世界锦标赛和2020年青少年冬季奥运会上也获得金牌，是非常有实力的强者。崔佳温在去年青少年世界锦标赛上夺冠后，今年1月在超级U型池大赛X Games中刷新了“天才滑雪者”克洛伊•金（23岁•美国）的大赛最年轻冠军记录等，一直保持着上升势头，在本届世界杯上她战胜了小野。 在当天举行的U型场地男子组决赛中，李彩云（17岁•修理高中）不敌以91.00分夺冠的平野梦步（91.00分），获得了亚军（80.00分）。继本月8日在中国举行的世界杯上获得铜牌后，他连续两站登上领奖台。

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