“三顾茅庐请来韩东勋”vs“总统的分身”. December. 16, 2023 09:08. by 权九龙记者 9dragon@donga.com. 15日上午，国民力量党议员们召开紧急非常议员总会，就法务部部长韩东勋的紧急对策委员长一职发生了正面冲突。党内主流及领导层所属议员们主张“即使三顾茅庐也要请来韩部长”，而非主流人士则反驳称“如果推出尹锡悦总统的分身，能赢得（国会议员）大选？”金起炫代表辞职后，在领导层空白事态中，在准备转换紧急对策委员会体制的情况下，就紧急对策委员会委员长人选问题，各议员的意见分歧很大，预计将会面临困难。 在当天上午非公开进行的议员大会上，有18名议员出面发言，远远超过预定时间，持续了2个小时左右。党智囊团汝矣岛研究院院长金成愿议员作为第一个发言者表示：“应该以紧急对策委员长为中心冲击目前的僵局”，“能够突破此次危机的人就是韩部长。我认为即使三顾茅庐也要请来。”亲尹派主流、金硕基最高委员表示：“他拥有仅次于共同民主党代表李在明的认知度和支持度，而且他与接受审判的李代表形成鲜明对比，因此虽是检察官出身，也不要紧。” 相反，非尹派的金雄议员则表示反对韩长官的任职，称“我们党起到了龙山2中队的作用，因此得不到国民的支持。”据悉，包括曹海珍议员在内的重量级议员也以韩长官没有政治经验为由，表明了比起紧急对策委员长，更应该由今后组成的紧急对策委员会负责工作的意向。据悉，金代表辞职前在团体聊天室拥护金代表的初选者们当天没有单独发言。 国民力量党在当天的议员大会上未能达成一致意见。据悉，议员们接连发表自由言论后，院内代表尹在玉表示“因为出现了多种意见，所以很难立即做出决定”，并表示“今后将通过追加议员大会等，进一步收集议员们的意见。”随着当天的议员大会比预想的要长，原定于11点举行的第二次再选议员的恳谈会也被取消。第二次再选的议员当初计划召开座谈会，讨论克服党危机状况的方案。

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