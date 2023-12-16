出生率和增长率都低于1%……被挤出“3050俱乐部”的韩国. December. 16, 2023 09:07. . 据统计厅未来人口推算，随着低生育现象的长期化，2025年合计生育率将下降到0.65人，到2026年才能小幅回升到0.68人。两年前曾预测明年将跌至0.7人，但下降幅度增大，反弹时期被推迟。目前5171万的总人口，预计到2040年将减少到4000万人左右。韩国作为第七个国家加入意味着人均国民收入3万美元以上、人口5000万名以上的强国的“3050俱乐部”，是在2019年，单从人口规模来看，17年后就将处于被踢出来的境地。 低生育高龄化导致生产人口减少和抚养费增加是阻碍增长引擎的核心因素。据统计厅统计，3-5年后，每一名15-64岁的劳动人口就要再养活一人。专家们认为，整个经济已经失去活力，开始萎缩的“收缩经济学”。今年以来，增长率连续三个季度停留在1%以下。韩国开发研究院曾预测，到2050年，潜在增长率将下降到0.5%，但这是假设生产性年均增长1%的乐观数值。韩国经济人协会最近预测，潜在增长率将在2030年代下降到低于1%，到2047年将转为负增长。 生育率受收入、居住、竞争、教育、社会文化等多种因素的影响。这就是需要培养新成长产业、多创造优质工作岗位、改革劳动市场双重结构、降低首都圈集中度、缓解竞争的多方面努力的原因。虽然制定低出生率基本计划的时间是在2006年，但与经济规模相比，育儿津贴、保育服务支援等与出生率有直接关系的家庭相关政府支出规模，是经济合作与发展组织成员国平均水平的64%，处于最低水平。育儿休假的使用时间也只有经合组织平均值的17%。虽说为低出生率花费了380万亿韩元，但抚养孩子的年轻夫妇却感受不到。有必要剔除与生育无关的预算、集中于政策效果得到验证的事业。 即使生育率成功反弹，预计2072年的生育率也仅为0.82-1.34人。只有重新整顿教育、国防、城市政策等符合人口成长期的社会体系，才能克服人口骤减带来的冲击。最重要的是，为了应对劳动人口的减少，应该让他们更长时间地停留在劳动市场，把根据2040年出生率将达到1.19名的玫瑰色展望制定的年金财政推算推倒重来，把它作为年金改革的动力。

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