特朗普变数中的韩美日合作……扩大“合作的制度化”是首要之务. December. 15, 2023 08:12. . 韩美日三角合作是尹锡悦政府在外交安保领域最前沿的政策基调，也是成果之一。尹总统仅今年就4次访问美国，与日本首相岸田文雄举行了7次首脑会谈。8月戴维营首脑会议被评价为韩美日首脑将三角合作提升一个阶段的会晤。 记者最近参加了美国驻韩大使馆邀请的“韩日共同采访团”，有机会在美国华盛顿等地会见美国政府官员、参众两院议员、智库相关人士等。记者向他们询问了可能对韩美日合作产生影响的未来变数。与提及韩日历史问题、朝核威胁、朝中俄合作等的预想不同，美方人士回答的第一句话大体上集中在一个关键词上：“特朗普变数”。在明年11月美国总统选举之前，前总统特朗普的支持率领先于拜登总统。也就是说，特朗普能否再次执政将成为韩美日合作的核心变数。 首先，美国人士认为，特朗普的回归很难在大框架下动摇韩美日合作本身。美国驻日本大使拉姆·伊曼纽尔预测称：“不管明年韩国议会选举或美国总统选举结果（政权交替等）发生什么变化，三国合作的大框架都不会动摇。”特朗普政府时期担任美国驻日大使的参议员比尔·哈格蒂也强调：“特朗普有意继续进行韩美日合作。” 不过很多人同意，一旦特朗普执政，韩美日三国首脑所确立的互助方向和速度将发生部分变化。美国政府人士表示：“特朗普入主白宫后，首先会把拜登政府整理的韩美日合作内容按领域和项目分类，先敲打计算器。很有可能对部分内容附加条件或阻止其速度。”有人提出，今年成为韩美日合作框架的对朝合作方向也有可能受到影响。美国媒体13日报道说，特朗普执政后正在研究以允许朝鲜拥有核武器为前提的“交易”政策。 在美国总统选举这一政治变数之前，有没有稳定韩美日合作的方法呢？美国人士首先提到了“制度化”。也就是说，就像韩美成立核磋商小组，为加强延伸威慑执行力制定制度框架一样，韩美日也应该超越宣言性合作，多准备马上启动的制度性装置。 也有人提出有必要扩大制度化范围。这意味着应该超越以安保、经济合作为中心的目前韩美日合作水平，构建多层次、密度大的制度化网。应该放在制度化框架内的领域不仅提到了网络和宇宙探测、环境、能源等，还提到了量子计算等尖端技术。 也有人建议，如果对“特朗普变数”感到负担，就要先利用“中国变数”。大部分人认为，针对中国，特朗普也会挥舞强硬的拳头，不亚于拜登。因此，无论是安保、供应网还是应对假新闻，韩美日在对华问题上，从高层到实务人员，从现在开始应该建立切实的合作体制。

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