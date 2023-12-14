夜景令人沉醉……东宫和月池荣获“韩国旅游之星”. December. 14, 2023 08:15. by 金正恩 kimje@donga.com. 庆尚北道庆州市的庆州大陵园及东宫和月池、江原道平昌郡发旺山千年朱木林路、庆北浦项市太空漫步、演员李政宰等13日在首尔市龙山区首尔龙城举行的“2023韩国旅游之星”颁奖典礼上获奖。 由文化体育观光部主办、韩国观光公社主管的“韩国观光之星”是颁给提高对韩国旅游的关注、为韩国旅游发展做出贡献的旅游胜地、个人及团体等的奖项。庆州大陵园及东宫和月池被选为今年的旅游胜地。庆州大陵园是耸立着30座陵墓的大型古墓群，平均每天有4万多人前来参观，是“新罗千年历史”的中心地带。旁边步行10分钟就能到达的东宫和月池是新罗王宫的别宫遗址，夜景非常美丽。 发旺山千年朱木林路被选为移动弱势群体方便使用的无障碍旅游胜地。发旺山千年朱木林路是可以同时欣赏千年树龄朱木（赤柏松）和日出日落的旅游胜地。通过坡度在8%以下的缓坡（2.4公里）和观光缆车，残疾人、婴幼儿、高龄者等任何人都可以舒适地登上山顶。 新观光地部门选定了2021年11月竣工的浦项太空漫步。太空漫步是酷似过山车的体验型铁轨，从迎日湾海岸的美景到浦项制铁的夜景，可以欣赏到360度全景美景。韩国观光公社表示：“（太空漫步）展现了钢铁城市浦项市的地域性，展现了铁和大海的光共存的新魅力。” 旅游发展贡献者奖项由正在担任“2023-2024韩国访问年”宣传大使的演员李政宰当选。李政宰出演了“K-观光挑战韩国”视频，累计点击率达到了5.3亿次等，向世界宣传韩国旅游的功劳得到了认可。 可持续旅游项目奖项是可以在欧洲风格的异国景观中体验制作奶酪和披萨的全罗北道任实奶酪主题公园，旅游机关、企业部门是当地民众主导制作及运营旅游内容的全罗南道康津郡文化观光财团。旅游品牌、营销部门由釜山的新城市品牌“玩走活在釜山”获得，广播媒体部门则由KBS节目“小区一圈”获得。 韩国观光公社社长金长实表示：“如果今年没有去过获得韩国旅游奖的旅游景点，希望一定要访问一次，感受一下其魅力。”

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