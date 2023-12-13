美媒：“以色列军队10月向黎巴嫩发射的白磷弹是美国产”. December. 13, 2023 10:19. by 金宝罗记者 purple@donga.com. 有主张称，以色列在与巴勒斯坦武装团体哈马斯开战初期的今年10月中旬向黎巴嫩南部伊斯兰武装团体真主党根据地发射而引起争议的白磷弹是美军提供的。有分析认为，围绕美国对以色列的军事支援问题，穆斯林和阿拉伯裔、支持执政党民主党的年轻选民们不断提出抗议，这可能会给拜登政府带来负担。 美国《华盛顿邮报》11日报道说，从该报记者在黎巴嫩南部边境村庄杜海拉发现的3枚155毫米白磷弹残骸表面序列号来看，分别来自1989年和1992年的美国路易斯安那和阿肯色州弹药库。据报道，每个表面都写着意为“white phosphorus（白磷）”的“WP”。此前，国际人权团体大赦国际表示，以色列国防军在10月16日的杜海拉空袭中使用了白磷弹，至少有9名平民受伤。 白磷与氧气相遇时，会发出摄氏4000度的热量，并喷出烟雾，被用作烟雾弹或照明弹，最近被用作大面积大规模杀伤性武器的炮弹。它牢牢地附着在人体上，能溶解肉和骨头，被称为“恶魔武器”。《日内瓦公约》和《禁止特定常规武器公约》等公约禁止在居住地区或民间人密集设施使用。 白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比在当天的新闻发布会上表示：“已经看到报道，确实很担心。为了掌握更多的内容，将（向以色列）提问。”但他表示，白磷弹在照亮黑暗地区或制造隐藏兵力移动的烟幕时，有同样的合法用途，“完全期待向其他国家军队提供白磷弹等物品时，只用于合法用途，遵守战争法”。 以色列国防军当天发表声明否认了《华盛顿邮报》的报道，称“我们只使用合法的武器”。以国防军主张：“我们也拥有根据国际法包括白磷在内的烟雾弹，但只有在有必要制造烟雾弹时才会使用，而不是用于攻击。”

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