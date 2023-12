坂本龙一103分钟的告别问候. December. 11, 2023 08:05. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 可以看到坐在钢琴前的男人瘦削的背。今年3月去世的日本世界音乐巨匠坂本龙一(1952~2023年)留下的103分钟的告别问候就这样开始了。 将于本月27日在韩国进行全球首映的电影《坂本龙一:Opus》讲述了故人的最后一次演奏。从在乐队“黄色魔术交响乐团(YMO)”活动时期开始,到电影音乐,最后的正规专辑《12》的收录曲,收录了音乐人生的歌曲。直觉到生命的尽头,他以“想再拍一次可以接受的作品”的意志,从去年9月8日到15日共拍摄了8天。在故人认为的在日本发出最好声音的NHK 509摄影棚,每天拍摄3首左右歌曲,共拍摄了2、3次。 从歌曲《lack of love》开始,共演奏20首歌曲。孤独感的《solitude》、明朗氛围的《ichimei-small happiness》、充满哀愁的《the last emperor》等名曲纷纷入围。据说,这些歌曲是故人亲自选曲和编曲的歌曲,表现了从漆黑的黑暗中经过凌晨和白天,重新回到夜晚的一天时间。 影片主要集中于故人的演奏和表情。他的儿子空音央导演用黑白画面处理,让观众投入到演奏中去。得益于此,隐约听到的故人艰难的呼吸声和翻乐谱的声音都让人感觉像是音乐的一部分。坂本龙一生前看过完成的编辑本后留下了“成为一部好作品”的话。

