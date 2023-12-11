《社论》预算不足，没有津贴，“不要加班”的警察和地方自治团体. December. 11, 2023 08:05. . 由于税收缺口，韩国政府和地方自治团体采取节约预算的紧急措施，出现了各种副作用。一线警察和公务员们吐露不满说，由于预算不足，加班津贴及出差费等被削减，无法正常工作。有人担心，由于急剧勒紧裤腰带，在真正需要花钱的地方，可能不能正常花钱。 上个月警察厅以年底预算不足为由，向全国市道警察厅等下达了“加班克制令”。理由是，到10月为止，今年制定的加班津贴预算已经消耗近90%。有人指出，到了年底，酒醉者举报等治安需求剧增，如果限制加班，就无法正常应对。部分地方警察厅声称“调查费不足”，甚至削减了调查费，一线反对声越来越强烈，称“事件还在继续发生，难道不让调查了吗?” 地方自治团体也因运营费不足而绞尽脑汁挤干毛巾。因为，今年受税收不足59万亿韩元的影响，需要向地方自治团体发放的资金减少了23万亿韩元左右。虽然从下半年起减少了10%以上的各种经费，但随着年底的临近已经见底。他们诉苦说，需要自费出差或出差，连伙食费都拿不到。部分中央部门也抱怨出差费已见底。 由于税收不足，一直靠政府预算维持的地方自治团体的各种事业等面临流产、缩小及延期危机。地方自治团体正在用减少的预算剜掉难以承担的事业。一些地方自治团体表示，由于自身负担，即使政府提供预算支持，也不会接受新的公开招募事业。因此有人担心，弱势群体支援事业等必要的事业也在受到打击。 在国家债务剧增的情况下，要想维持财政健全性，最大限度地勒紧裤腰带是不可避免的。对于不急不躁或因国家财政状况难以实施的项目，应果断予以取消。公务员们按照惯例执行的不必要的加班津贴及出差费也要合理减少的方向是正确的。但是，不能因为不能做好该做的事情，而疏忽弱势群体支援、民生安全。该减少的就要果断地减少，但必须使用的地方必须用，这才是预算。

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