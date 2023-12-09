韩华将向澳大利亚出口3万亿韩元规模的装甲车“Redback”. December. 09, 2023 09:30. by 郭道英 now@donga.com. 韩华集团将在国内首次向澳大利亚出口由民间企业主导开发的步兵战斗装甲车“Redback（红背蜘蛛）”，合同规模达3万亿韩元。这是在没有一张图纸的情况下，在2018年着手事业5年后，打败美国、英国、德国等响当当的防卫产业发达国家所取得的成果。 韩华航空航天公司（Hanwha Aerospace）8日表示，公司澳大利亚法人和澳大利亚国防部之间签订了提供129辆未来型轨道步兵战斗装甲车红背蜘蛛等的24亿美元（约3.138万亿韩元）规模的正式合同。此前，7月澳大利亚政府曾将红背蜘蛛选定为军队现代化政策的一环“LAND400第三阶段”事业的优先协商对象机器种类。 根据此次合同，韩华航空航天将在2028年之前依次向澳大利亚军队供应129辆红背蜘蛛。生产将在澳大利亚维多利亚州吉隆正在建设的当地工厂进行。此前，2021年与澳大利亚政府签订1万亿韩元出口合同的K9自行火炮也将在这里生产。 红背蜘蛛是民间企业首次以出口为目的自行研究开发此前在国内没有的武器产品，并出口到先进市场的事例。有评价认为，韩华甩开战车强国德国莱茵金属和美国通用动力、英国BAE系统等，取得澳大利亚政府的军队现代化事业，韩国防卫产业打开了新局面。防卫事业厅表示：“这是在世界国防产业市场上展示韩国武器体系的潜力的壮举”，“这是以国家安保室为中心，泛政府层面的多方面支援取得的成果。”

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