抹销52件议员惩戒案的国会，有理由的信赖度垫底. December. 09, 2023 09:29. . 随着第21届国会在年底结束业务，在伦理特别委员会堆积的53件国会议员惩戒案中，除了已经处理的1件外，其余52件都处于被废弃的境地。在52件案件中，有3件是国会伦理审查咨询委员会建议“开除议员职务”的重大案件。其对象是从事虚拟货币交易的金南国、贪污正义记忆连带赞助费的尹美香、家族公司承揽被监查单位订单的朴德钦等3人。 此外，“还不如咬舌而死”（权性东）、“清潭洞酒席上有总统和法务部长”（金宜谦）等失去品位的粗话和虚假主张也将在没有惩戒的情况下被放过。与“李在明候选人收受黑社会钱财”的主张一起，拿出荒唐照片的金用判议员、“50亿俱乐部”的郭尚道议员、梨泰院惨案时乘坐医生车的申贤荣议员也将就这样结束任期。 在第21届国会的4年里，请求和审查惩戒是脱离常轨的国会面貌的写照。伦理特别委员会4年来只召开了9次会议，这无异于开店停业。如果是普通公职人员，就会受到惩戒，但国会却没有国民的眼界出发，表现出了惩戒议员的力量和意志。如果只是普通公司，就是无法逾越的事情，在国会却被撇在一旁，只能让人确认，国会的伦理感还不如普通人的水平。另外，共同民主党以妨碍法司委的意向为由直接提交全体会议、唯一受到惩戒的国民力量党代表（党首）金起炫在宪法裁判所受到停止效力的假处分后就不了了之。就连得到惩戒的1件，也是政派单方面处理的结果。 朝野政党双方虽然互相威胁，但就争取预算、维护现任议员既得权、对惩戒睁一只眼闭一只眼等问题，重新回到敌对共生关系的形态，这已经不是一天两天的事情。朝野高声表示要惩戒对方，并移交给了伦理特别委员会，但如果大众的关心消失，就只剩下当时了。朝野出于密谋，连惩戒案的处理期限都没有确定。在第19届和第20届国会的8年里，没有出现过一次惩戒。2011年康容硕议员因性骚扰发言被禁止出席，也是最近的事例。 虽然国会反复放弃责任，但看不到一名感到责任的政治人。也没有听过这样下去不行的自我反省发言。虽然伦理特别委员会提出了让有名望、中立的外部人士参与表决的提案，但国会并不打算接受。去年底，有舆论调查结果显示，国会在国家机关中信赖度最低。即使说1年来情况变得更糟了，国会也无话以对。

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