“Who Cares Wins”，AI行业所需的原理. December. 08, 2023 08:59. . 最近围绕OpenAI展开的戏剧性事件再次确认了企业总是把收益放在首位，企业说“会自律限制”的话很难令人相信。OpenAI董事会认为倾倒于AI开发主义的首席执行官（CEO）萨姆•奥尔特曼的想法很危险，因此向他通报了解雇。但是面对职员们的强烈反对，公司吓了一跳，立即撤回了解雇决定。 据悉，董事会试图驱逐奥尔特曼CEO的原因是，他创造了名为“Q*（Q-Star）”的新AI模式。据外电报道，Q*是可以解决小学水平数学问题的“通用人工智能（AGI）”的开端。 开发出可以与通用人工智能、人类基本智能相媲美的优秀人工智能的公司肯定会赚大钱。如果机器的业务处理能力达到与人类相似的水平，再加上费用低廉，大家都会用机器来代替人类。相反，很多人担心人类失去工作或对AI失去控制力，因此有必要进行强有力的限制。 但是，在竞争已经如此激烈的情况下，只是限制是否可行还是个疑问。“被规制束缚，无法进行公平竞争”的后起之秀的抱怨声该怎么办呢？ 为了让多家公司推出多种商品和服务，进行开发竞争，使消费者能够做出取舍，这或许反而会成为引领大科技公司走向正确方向的方法。 AI等技术越是更多的人使用，就越强大。正是这些因素使技术成为威慑力。如果设计成让更多的人受益的AI解决方案能够形成确保更多用户的经营环境，那么不考虑社会可持续性的公司在市场上将没有立足之地。 在地球变暖忧虑升温的2004年，联合国全球契约（UN Global Compact）发表了题为《有心者胜（Who cares wins：Connecting Financial Markets to a Changing World）》的报告书。首次提出“ESG”概念的该报告书中主张，如果企业想实现可持续增长，一定要注意环保经营和社会责任经营，确保透明的支配结构。 在“股东利益最大化”是至上课题的当时，这种主张被评价为过于理想化。但是，由于管理层作威作福、镇压工会、环境破坏企业的抵制运动，公司陷入了摇摇欲坠的地步，企业不得不考虑ESG。目前，ESG已成为企业经营中必须遵守的一个大原则。 美国科学技术专门杂志《连线Wired》的创刊者、被称为“硅谷精神之父”的凯文•凯利在著作《5000天后的世界》中写道：“科技中隐藏着51%好的一面和49%坏的一面”，“虽然现在看起来差距不大，但随着时间的流逝，会带来大不相同的结果。”这意味着，想要将技术哪怕只有1~2%也要用于更好的方向的公司，在具备能够取得成果的体系时，人类就不会灭亡，就能享受繁荣。

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