超越时代的美. December. 07, 2023 08:44. . 在漆黑的背景下，佩戴头巾、戴着大珍珠耳环的少女凝视着画框外的我们。大大的眼睛、湿润的嘴唇、在阳光下闪闪发光的珍珠让人无法不为之着迷。像蒙娜丽莎一样拥有神秘表情的画中少女到底是谁呢？ 约翰内斯•维米尔画的《戴珍珠耳环的少女》（1655年•照片）是世界级名画。维米尔是17世纪荷兰美术的代表画家之一，但留下的作品只有36件。一生生活在代尔夫特的他结婚后生下了14个子女，除了和岳母一起生活这点之外，外界对其生平也所知甚少。 他的名字被大众所熟知是最近的事。1999年特雷西•施瓦利埃撰写的小说《珍珠耳环少女》出版，以此为基础制作的同名电影于2003年上映。据电影介绍，画中的少女是画家雇用的女佣。在主人的指示下，她头上戴着土耳其风的头巾，戴着女主人的珍珠耳环，摆出了造型。受到阳光照射的少女回头看，好像要说什么似的，微微张着嘴。湿润的双眼流下的眼泪在耳环上的映射下闪闪发光。 模特是女佣的设定看似不错，但纯属虚构。因为这幅画不是特定人物的肖像画，而是“Tronie”。Tronie（在古荷兰语中是“脸”的意思）是指为了研究人物的表情或长相而画的头像画。事实上，画作的模特、题目、年份并不为人所知。现在的题目也是20世纪后半期起的。可以确定的是，画家试图将少女表现为高贵的存在。画上闪耀的珍珠，毫不吝啬地使用了群青（Ultramarine）颜料。当时，群青是比黄金还贵的稀有矿物，是只涂在圣母衣服上的珍贵的青色。 珍珠象征着纯洁和美丽。也许画家是想通过少女的神秘表情展现像圣母一样纯洁、神圣的存在，或者说超越时代的美。

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