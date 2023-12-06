笑星梁世炯：“诗是缓解压力的手段……主要是在一切都乱套的时候写诗”. December. 06, 2023 08:02. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “诗集中的作品大部分与其说是搞笑，不如说是悲伤的故事。主要是在一切都乱套的时候、期待感变成失望的时候写诗。” 笑星梁世炯（38岁）5日在首尔中区弗朗西斯教育会馆举行的记者座谈会上透露了4日出版诗集《星之路》（JANGSUStory出版社）的契机。他说：“对我来说，诗是一种有趣的游戏，也是通过表达感情来缓解压力的手段”，“与节目不同，内心也有柔弱和感性的一面。为了成为帅气的40岁，我决定出诗集。” 2003年以笑星出道的他在SBS《寻找笑容的人们》、tvN《喜剧大联盟》等搞笑、综艺节目中以特有的调皮角色活动了20年。新刊共刊载了88首诗。“戴着秃顶假发/画胡须/取下黑眼圈/今天应该会爆笑吧”（出自《喜剧演员》），描绘了演出结束后空虚的心情；“走着走着/忽然很想你，闭上了眼睛/今天比昨天更开心呢”（出自《我想吃爸爸做的五花肉炒辛奇》），表达了对2014年因癌症去世的父亲的思念。 他说：“本来我只是给周围写短文送礼物给他们，但是这种习惯延续了下来，所以出版了诗集”，“我想写一首像罗泰柱诗人一样一眼就能看懂的‘舒适的诗’。”据悉，诗集版税将全部捐给灯塔奖学会，用以帮助陷入危机的青少年。

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