尹锡悦断然实行6个部门的内阁改组，“为议会选举做准备”……一半候选人为女性，摆脱“首五男”. December. 05, 2023 07:56. by 張寬錫 jks@donga.com. 尹锡悦总统4日提名前总统经济首席秘书崔相穆为副总理兼企划财政部部长等，进行了更换6个部门部长的“为议会选举做准备的内阁改组”。以经济部门为中心的这一首轮内阁改组，在议会选举即将到来之际，将重点放在了稳定经济上。被提名的6名部长候选人中，有3人是女性。此前公布的5名总统室首席秘书全部是男性，因此有人指出是以“首尔大学、50多岁、男性”为中心的国政运营，这次内阁改组出现了变化。 尹总统当天提名前淑明女子大学校长姜贞爱为国家报勋部部长候选人、前韩国农村经济研究院首席研究委员宋美玲（音）为畜产食品部部长候选人、外交部第二次官吴姈姝为中小风险企业部部长等，这3名部长候选人均为女性。如果他们通过人事听证会被任命，19个部门中将有5名女性部长。 尹锡悦提名崔相穆为副总理兼企划财政部部长，加快了“第二期经济团队”的组建速度。此外，他提名前韩国土地住宅公社社长朴庠禹提名为国土交通部部长候选人，提名韩国海洋科学技术院院长康徒衡为海洋水产部部长候选人。总统秘书室长金大棋解释说：“在照顾物价、雇佣等当前经济和民生的同时，也期待韩国经济有根本性的体质改善。” 总统室当天没有公布有望参加议会选举的法务部长韩东勋的继任人选。国民权益委员长金洪一有望成为下届广播通信委员长。金洪一当初被提名为法务部长候选人，但在广播正常化这一国政基调下成为广播通信委员长候选人。但是，执政党核心相关人士就金洪一任命一事表示：“因为存在检察机关出身的反对舆论等，所以很难认为人选已经确定。”

한국어