韩国军方侦察卫星通信成功……对朝“杀伤链”装上了“眼睛”. December. 04, 2023 08:02. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国军方3日表示，韩国时间2日凌晨在美国加利福尼亚州范登堡空军基地发射的韩国军方第一颗侦察卫星在轨道稳定后成功进行地面通信，所有功能均正常运转。这是独自确保此前依靠美国的对朝太空监视能力的第一步，也是正式开始部署对朝“杀伤链”（先发制人打击）的核心战斗力。 韩国军方侦察卫星于2日凌晨3时19分许被太空探索公司的“猎鹰9”号运载火箭发射升空。之后经过1级推进器和整流罩的分离，在发射14分钟后的凌晨3时33分左右，卫星从二级推进器分离后进入了目标轨道（500公里高度）。接着，卫星于上午4点37分与海外（挪威）地面站、上午9点47分与国内地面站首次成功通信后，到目前为止所有功能都完全启动。 韩国军方侦察卫星的分辨率为30厘米（将长宽30厘米的物体识别为一个点）级，远高于朝鲜的“万里镜-1号”（推测为3-5米）。军方相关人士表示：“可以识别人的移动路线和车辆的详细种类。”军方计划从明年4月起到2025年为止，追加发射4颗影像雷达（SAR）侦察卫星后，共部署5颗侦察卫星，每2小时集中监视朝鲜全境的核武器和导弹基地、移动式发射车辆等。 朝鲜11月21日发射军事侦察卫星“万里镜-1号”，今后根据国防委员长金正恩的指示还将追加发射侦察卫星，预计会陆续发射“万里镜-2”“万里镜-3号”等。特别是，朝鲜有可能在后续卫星上得到俄罗斯的支援，搭载高分辨率光学设备，因此韩美当局正在密切关注。有评价称，韩朝间的“太空侦察竞争”已经开始。

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