首尔上岩洞将建世界首个“两环交叉大观览车”. December. 04, 2023 08:02. by 全慧珍记者 sunrise@donga.com. 最早将于2027年在首尔麻浦区上岩洞建成世界上首个两环交叉的“双轮”形态的大观览车（摩天轮）。 首尔市3日表示，将正式推进在麻浦区首尔世界杯公园内的和平公园建设大观览车“首尔双眼”（Seoul Twin Eye•暂称）事业。首尔市今年3月曾表示，作为“大汉江项目”之一，将在上岩洞一带建设环状大观览车。 首尔双眼被设计成了直径180米的大观览车。大观览车上搭载了64个密封舱，一次最多可乘坐1400多人。这一规模比英国伦敦的著名景点“伦敦眼”（定员800人）还要大。首尔市相关人士解释说：“两个环交叉的双轮形态的大观览车在世界上尚属首次”，“通过两个环确保了对地震和风等的安全性，同时增加搭乘人员，提高了事业性。” 大观览车下面将配备演出场和展示场等文化设施和餐厅等便利设施。此外，还计划建设可以进行喷泉表演的莲花池、从地铁6号线世界杯体育场站到大观览车的单轨电车等。最早将于2025年动工，2027年竣工。 推进大观览车建设的“首尔双眼联盟”（暂称）是首尔住宅城市公社（SH）等参与的企业集团。他们于上月29日向首尔市提交了将大观览车事业内容具体化的提案书。首尔市未来空间企划官洪善基（音）表示：“在发挥独创性设计的同时，将确保公共性，使大观览车成为首尔的旅游胜地。”

한국어