去年新生儿预期寿命首次减少……因新冠疫情减少0.9岁. December. 02, 2023 08:07. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 据调查，去年出生的新生儿预期寿命（今后有望生存的平均生存年限）比前一年减少了近1年。这是因为去年新冠病毒导致的死亡人数增加。预期寿命减少是自1970年开始进行相关统计以来的第一次。 统计厅1日发表的《2022年生命表》显示，去年新生儿的预期寿命为82.7岁，比前一年减少0.9岁。预期寿命是推测该年度各年龄段的死亡频率和原因今后也会维持的假设下可以活到几岁的统计。以去年为例，新冠病毒死亡人数急剧增加的影响反映在预期寿命上。去年新冠死亡人数为31280名，比前一年（5030名）增加了6倍以上。统计厅人口动向课长林英一（音）表示：“如果没有新冠病毒，去年新生儿的预期寿命将比前一年增加0.1岁。” 去年新生儿因癌症死亡的概率为18.1%，在死亡原因中最高。其后依次为心脏病（9.5%）、新冠病毒（9.4%）等。新冠病毒的死亡概率在前一年的2021年为1.6%，在死亡原因中排在前10位之外。据推测，去年新生儿的预期寿命如果没有癌症，将延长3.1岁，没有心脏疾病，将延长1.1岁，没有肺炎，将延长0.8岁。 从性别来看，男性新生儿的预期寿命为79.9岁，女性为85.6岁。与前一年相比，男性减少0.8岁，女性减少1.0岁。男女新生儿之间的预期寿命差为5.8岁，是自统计以来最小的一次。男女之间的预期寿命差距在1970-1985年拉开，此后呈现出减少趋势。林英一解释说：“从1985年开始，随着男性主要死亡原因肺癌等死亡者的减少，差距开始缩小。” 据预测，去年60岁的男性和女性将分别继续在世22.8年和27.4年，比前一年分别减少0.7年和1.0年。据预测，40岁的男性和女性将分别在世40.9年和46.4年。去年，除患病期间外，新生儿期待健康度过的时间为65.8年，比两年前减少0.5年。

한국어