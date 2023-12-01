“再延长一天”，以色列与哈马斯在停火结束前10分钟达成协议. December. 01, 2023 07:55. by 开罗=常驻记者金起润 pep@donga.com. 以色列和巴勒斯坦武装团体哈马斯在30日停火结束期限之前，决定再延长一天停火时间。在加沙地区持续着“不安的和平”的情况下，以色列和巴勒斯坦方面在约旦河西岸地区持续发生了流血冲突。 据巴勒斯坦通讯社报道，上个月29日，以色列军队突袭了西岸杰宁难民营的一栋建筑。以方名为“镇压恐怖分子”的此次袭击造成4人死亡，其中包括8岁儿童和15岁青少年。巴通社公开了部分被枪击儿童和青少年痛苦场面的视频。 以色列军方发表声明称：“打死2名恐怖分子，在此过程中又有两人死亡。（建筑物内的）恐怖分子嫌疑人投掷爆炸物，以实弹射击应对。”28日进入杰宁展开恐怖分子搜查作战的以色列军队当天表示，逮捕了17名巴勒斯坦人。 居住在西岸地区犹太人定居点的以色列极端主义者攻击巴勒斯坦居民的事情也接连不断。以色列网络媒体《以色列时报》上月29日报道说，在西岸地区穆阿拉扎特地区，一群看似武装人员的以色列定居者袭击巴勒斯坦居民住宅的视频在网上流传。视频中，武装分子用希伯来语大喊大叫，嘲弄并殴打巴勒斯坦居民。此前，美国总统拜登曾警告攻击巴勒斯坦平民的以色列极端主义者说：“已经做好了采取禁止发放签证等制裁措施的准备。”白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比也强烈谴责说：“绝对不能容忍现在发生的事情（巴勒斯坦平民牺牲）。” 以色列和哈马斯在停火最后期限还剩10多分钟的30日上午6时50分左右达成协议，将停火延长一天至1日上午。30日，开战后第三次访问以色列的美国国务卿布林肯与以色列政府讨论了长期停火及减少平民伤亡的方案等。

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