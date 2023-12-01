在野党大力推进广播通信委员长等三人的罢免案……执政党束手无策. December. 01, 2023 07:55. by 姜成辉记者、权九龙记者 yolo@donga.com、9dragon@donga.com. 共同民主党开始强行处理广播通信委员长李东官和检察官李正燮、孙俊成的罢免案。共同民主党30日向国会全体大会报告罢免案，计划在12月1日的全体大会上强行单独处理。国民力量党表示，“30日和12月1日的全体会议是为了处理明年预算案”，在国会议长金振杓室前举行静坐示威等，表示强烈反对，但金振杓接受了共同民主党的要求，召开了全体会议，并完成了罢免案的报告。有人批评说，在朝野围绕弹劾案的极端对峙中，明年预算案和民生法案的处理被抛在脑后。 在当天的全体会议上，共同民主党提交了作为党论提出的三人罢免案。这是自10月9日未能在全体会议上处理后，时隔21天再次提交报告。共同民主党在9日召开全体大会之前提出了对三人的罢免案，但由于国民力量党放弃无限制讨论导致表决告吹，第二天撤回了该提案。根据《国会法》，弹劾案应在向国会全体会议报告24小时后72小时内进行表决。 共同民主党计划在1日的全体会议上推进弹劾案的表决。该党院内代表洪翼杓当天上午在与金振杓会晤后会见记者时表示：“正式会议的日程已经定在了30日和12月1日。议长表示会按照协议进行。”该党院内发言人尹永德当天在全体会议散会后会见记者时表示：“将在24小时后1日的全体会议上进行表决。”针对国务委员的罢免案可以由过半数在籍议员（150名）赞成后表决，获得过半数议席的共同民主党可以单独处理。 国民力量党为了阻止罢免案的表决，向全体大会提交了把该案件提交给国会法制司法委员会进行审查的提案，但因共同民主党的反对票而未能通过。 国民力量党表示，“将阻止巨大在野党的暴举”，在全体会议结束后在国会主楼前的正门台阶上举行了敦促金振杓辞职的谴责大会。该党决定从当晚9点起到第二天1日上午7点为止，分成两组在国会进行通宵静坐示威。国民力量党院内代表尹在玉表示：“将带着国民的愤怒进行强有力的应对。” 据悉，虽然距离明年预算案法定处理时限（12月2日）还有一天，但旨在审查争议预算案的预算决算特别委员会“小委员会”甚至还没有开始讨论增加预算额的问题。国会相关人士表示：“第21届国会最后一次定期国会也被政治斗争国会所玷污，而不是民生国会，很有可能浪费明年议会选举前处理民生法案的最后‘黄金时间’。”

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