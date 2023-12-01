生育率又创历史最低……0.7也亟亟可危. December. 01, 2023 07:54. . 第三季度韩国的新生儿数降至5万名左右。以第三季度为基准，低于6万名是自有相关统计以来的第一次。在此期间，综合生育率为0.7名，比一年前减少了0.1名。韩国的出生率在年初很高，但越接近年底就越下降，因此有人担心，最快在第四季度出生率将首次突破0.7人以下。 受青年层人口减少等影响，第三季度新生儿数比一年前减少11.5%，仅为56794名。此外，直接影响生育率的婚姻件数也在减少。第三季度结婚件数为41706件，比一年前减少8.2%。这是自1981年开始相关统计以来的最低值。仅从9月份来看，结婚件数急剧减少12.3%。在韩国，96%的新生儿都是已婚夫妇生育，因此几年后出生率的下降会更加严重。 去年韩国出生率为0.78%，进入了史无前例的超低生育国家。由此，以前年为基准，满19岁以上34岁以下青年一代人口在每5名人口中就有1名，预计30年后的2050年，在全体人口中比重将下降到11.0%。如果出生率进一步下降，还有可能进一步减少。韩国成为世界上第一个因人口减少而消失的国家的担忧正在成为现实。 不婚、低生育导致的“缩小社会”危机已经深入到我们的生活当中。结婚礼堂、幼儿园接连关门。经济合作与发展组织警告说，由于劳动人口不足，7年后的2030年韩国的潜在增长率将下降到1%以下。据悉，由于各级学校的毕业生人数大幅减少，制作毕业相册时，将需要每个学生承担相关费用。 最令人担忧的是，由于长期化的世界最低出生率，“低出生率问题无药可治”的想法在韩国全社会扩散。绝对不能放任被称为“国家自杀”的低出生率。政府和政界最近正在讨论扩大对结婚、生育青年的赠与税优惠、提供生命周期特例贷款等对策。如果能够再次提高出生率，就需要有决心推进没有男女差别的育儿休假义务化等破格的社会系统革新。

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