朝鲜恢复11处哨所，10处距离韩国哨所不到1公里. November. 29, 2023 08:18. by 孙孝周记者、尹相虎记者 hjson@donga.com、ysh1005@donga.com. 据悉，朝鲜在宣布全面废除《9·19南北军事协议》后恢复的非军事区内11处哨所中，有10处和韩方哨所相距不到1公里。为应对朝鲜恢复哨所、投入兵力和重武器，韩国军方也计划恢复哨所、投入兵力和重武器。据悉，韩国军方正在集中检查在回应性恢复哨所时可能出现的朝鲜挑衅的对策。因为在南北22处哨所中，有3处哨所距离超近，只有步枪有效射程以内的580米，一旦韩国军队着手恢复哨所，朝鲜有可能发动局部地区挑衅。 据军方消息灵通人士透露，韩国军队不仅准备了组装式监视所等临时恢复哨所的设施和装备，还准备了K-6机关枪等要运入的重武器，正在权衡开始恢复哨所行动的时间。据悉，朝鲜并没有通过铺设混凝土等方式完全恢复哨所，而是用木材进行临时恢复，因此韩方也计划进一步观察其恢复程度。实际上，朝鲜正在恢复的11处哨所和对面韩方11处哨所的距离，除1处（1060米）外，均在1公里以内，因此，如果朝鲜军队使用无反坐力枪等重武器进行枪击，将出现多人伤亡，而且武力冲突有可能扩大到非军事区以外。 对此，韩国国防部长申源湜28日召开全军主要指挥官会议，指示韩国军队立即准备应对措施。对于韩方哨所的实际恢复时间，军方相关人士表示：“将根据朝鲜的恢复速度等来决定最有效的行动开始时间。” 就朝鲜军人从上周起在板门店共同警备区携带手枪等进行重新武装一事，韩国军方相关人士表示：“韩美情报部门正在密切关注朝鲜的活动，并研究相应的应对措施。”

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