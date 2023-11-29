要正确解读朝鲜“恢复哨所、重新武装共同警备区”的意图，并做出针对性应对. November. 29, 2023 08:18. . 据悉，朝鲜军队从上周起在一度根据《9·19南北军事协议》示范性撤离的非军事区内11个最前方监视哨所设置监视所、重新投入兵力和重武器等，着手进行恢复工作。据悉，非军事化的板门店共同警备区内的朝鲜警备兵也开始佩戴手枪执勤，西部海域地区的朝鲜军队开放海岸炮的次数也大幅增加。对此，韩国军昨天也召开了全军主要指挥官会议，决定实施恢复哨所等军事对应措施。 朝鲜恢复哨所和重新武装共同警备区，正是上周宣布废除《9·19军事协议》并预告“将在军事分界线地区部署强大的武力和新型军事装备”的内容。摧毁哨所和共同警备区非军事化被评价为2018年9·19协议的象征性措施。预计，朝鲜将从这种协议的无力化开始，在回到5年前的情况后，逐渐提高军事对峙水平。虽然到目前为止只停留在重新投入无反坐力枪等重武器的阶段，但今后可能会在停战线一带部署战术、核导弹等新武器，或者重启炮击、军事演习等武力示威。 面对这样的威胁，韩国军队也不可避免地采取应对措施。韩国军方上周停止了《9·19军事协议》部分条款（禁飞区）的效力，但对于恢复最前线的哨所和重新武装共同警备区，因担心过度刺激朝鲜，表现出了慎重的态度。但朝鲜首先打出了敏感牌，韩国也只能按照比例原则进行应对。不过，韩方恢复哨所必然会暴露在朝鲜的突袭下，因此必须事先制定彻底的警戒和火力待命等对策。 随着停战线一带的防冲突装置消失，南北之间的军事紧张加剧，偶发性冲突的可能性也增大。朝鲜不仅会突然发动突袭，还会用伪装成挑衅的灰色战术来考验我们。现在是军队以坚定的力量和意志、态势为基础，展现成熟应对能力的时候了。要以彻底的监视和坚决的应对，让鲁莽的挑衅付出惨痛的代价。此外，正确解读朝鲜的计谋，采取针对性应对来管理危机，也是军方的任务。

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