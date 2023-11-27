“得分机器”哈兰德成为英超历史最快达成50球的球员. November. 27, 2023 08:16. by 金正勋记者 hun@donga.com. “得分机器”埃尔林•哈兰德（曼彻斯特城）在英格兰足球超级联赛（EPL）历史上又留下了一项新纪录。 25日，哈兰德在与利物浦队的2023~2024赛季英超第13轮主场比赛中，在上半场第27分钟，在禁区内用左脚巧射洞穿对方球门，率先攻入一球。这是哈兰德在英超联赛中的第50粒进球。当天的比赛是哈兰德第48次出战英超联赛，刷新了英超历史最快达成50球的纪录。之前的记录是由安迪•科尔（退役）保持的65场比赛50粒进球，哈兰德提前了17场比赛。哈兰德左脚攻入34球，头球攻入10球，右脚攻入6球。 哈兰德在上个赛季的35场英超联赛中攻入36球，成为最佳射手，并刷新了EPL单赛季历史最多进球纪录。本赛季也排在联赛射手榜首位的哈兰德，将与当天未能进球的第2位穆罕默德•萨拉赫（利物浦•10球）的差距拉大到了4球。萨拉赫在72场英超比赛过后攻入50粒进球，在该领域并列排在第5位。 在英超联赛中，最快达成100粒进球记录的是阿兰•希勒（退役）保持的124场比赛。截止到当天，哈兰德在48场比赛中共上场3895分钟，每78分钟进一球，场均进球数高达1.04球。在英超联赛中攻入40球以上的球员中，进球速度最快。继哈兰德之后，在该领域排名第2位的塞尔吉奥•阿奎罗（退役）每108分钟就攻入一球，共攻入184球。如果哈兰德能保持目前的得分状态，下赛季就能攻入第100粒英超进球。英超每个赛季每支球队都有38场比赛。 曼城队在当天下半场第35分钟被特伦特•亚历山大•阿诺德攻入扳平比分的进球，最终以1比1与对手握手言和，连续两场比赛未能取胜。

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