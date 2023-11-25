制造业停滞导致的首都圈-地方工资差距. November. 25, 2023 08:06. . 据分析，2010年代中期以后，由于制造业停滞，工作岗位减少，首都圈和非首都圈的工资差距扩大。在非首都圈，随着地区经济的支柱制造业动摇，优质的工作岗位消失，而首都圈以工资水平高的信息通信业为中心，工作岗位增加，两者差距随之增大。 据韩国劳动研究院的分析，首都圈和非首都圈劳动者的平均工资差距从2015年的6.6%持续扩大到2020年的9.8%。在非首都圈，由于制造业的停滞，相对高工资的优质工作岗位减少，因此地区的服务业工作岗位也随之减少。不仅是工资，雇佣率和增长率的差距也拉大，青年们从非首都圈流向首都圈的流出也加剧。 到2010年代为止，汽车、造船、钢铁等主力制造业起到了支撑地区经济的作用。但是随着造船业的不景气、韩国通用汽车关闭群山工厂等，非首都圈制造业中心城市沦落为“雇佣、产业危机地区”。产业结构转变为以首都圈为中心的知识基础产业，地区产业基础崩溃，地方危机加剧。 如果地方上优质工作岗位减少，人口流失加速，首都圈和地方的两极化将进一步深化。更何况，还有可能因地方消亡来削弱国家竞争力。韩国银行分析说，青年们密集在首都圈的现象不仅破坏非首都圈的产业、增长潜力，也是导致整体出生率下降的原因。 韩国虽然是出口制造业强国，但竞争力却大不如前。去年在世界市场上，半导体、机械、汽车、石油化学等出口前10大品种中有7个竞争力被削弱。制造业就业人数到上个月为止已经连续10个月倒退，创造工作岗位的能力也减弱了。为了在全球制造业竞争中生存下来，为了培养制造业，需要集结国家力量。为了让老旧产业园区等现有制造业中心重新成为高附加值新产业的革新基地，应该给予政策支援。为了让企业转移到地区的制造业基地并进行投资，还需要划时代的放松规制及税制优惠。如果没有制造业的恢复，就无法摆脱低增长，工作岗位和收入也难以增加。

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