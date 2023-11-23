朝鲜把侦察卫星送入轨道，又称“即将发射多颗侦察卫星”. November. 23, 2023 07:56. . 朝鲜前天晚上突然发射了军事侦察卫星。朝鲜中央通讯社22日表示，成功发射了运载火箭“千里马-1型”，把搭载的侦察卫星“万里镜-1号”“准确送入了轨道”。如果报道内容属实，那么这是朝鲜在5月和8月接连失败后，时隔三个月的第三次发射获得成功。对此，韩国政府停止了《9·19南北军事协议》中限制对朝侦察能力的条款效力，随后在军事分界线附近突然投入了侦察用无人机。 朝鲜首次发射军事侦察卫星具有提高攻击效率和精密性的“眼睛”这一点具有威胁性。在太空中观察包括韩国主要军事基地动向在内的韩半岛周边动向的监视、侦察活动将迈出第一步。据推测，朝鲜卫星的分辨率是3-5米级的低水平，但今后提高技术力，确保更精密的影像信息只是时间问题。9月朝俄首脑会谈后，还捕捉到了俄罗斯出面进行技术支援的情况。 朝鲜接连发射运载火箭，积累了洲际导弹技术力量，这也是不容忽视的问题。远程火箭的发射技术与远程导弹技术基本相同，随时都可以使用。这意味着，一再发射卫星直接关系到核武器投发手段洲际导弹的性能的提高。虽然发射本身就违反了联合国安理会决议，但朝鲜趁制裁失效的机会继续实施。根据国防委员长金正恩“5年内多角度部署大量军事侦察卫星”的指示，预告将在短时间内追加发射多颗。 拥有了“五大国防任务”之一的侦察卫星的朝鲜，今后挑衅强度有可能进一步提高。要想应对朝鲜日益升级的威胁，韩国军方急需加强对朝鲜的侦察和监视。韩国军方也计划从计划于30日发射的首颗独立侦察卫星开始，到2025年为止共发射5颗侦察卫星。要想消除根据卫星周期产生的侦察死角地带，必须尽快构建能够24小时观察朝鲜内部的密集、精巧的卫星监视系统。 对于朝鲜以《9·19军事协议》的部分效力停止为借口进行局部挑衅的可能性，也需要特别的应对。韩半岛处于高度紧张的时期，韩国军方应该通过军事分界线一带重启的监视、侦察活动，周密观察朝方的动向进行应对。从下个月开始启动的韩美日实时导弹情报共享体系也应该没有差迟地运用。

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