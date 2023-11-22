K辛奇今年向93个国家出口“史上最多”，日本占40%. November. 22, 2023 09:46. by 世宗=赵应亨记者 yesbro@donga.com. 韩国出口辛奇（韩式泡菜）的国家和地区有史以来首次突破90个。预计今年辛奇的年出口额也将时隔两年再次创下历史最高值。 21日，据关税厅统计，今年1~10月韩国辛奇出口的国家有日本和美国等93个国家和地区。这是有史以来规模最大的一次，辛奇出口国首次超过90个尚属首次。2013年只有61个国家的辛奇出口国在10年内增至1.5倍以上。 今年前10个月，辛奇的出口额为1.3059亿美元（约1686亿韩元），同比增加10.1%。。若直至今年末继续保持增长势头，很有可能刷新2021年创下的历史最高出口额（1.5992亿美元）。2021年辛奇出口以新冠疫情为契机，随着海外对韩国辛奇是可以增强免疫力等的健康食品的认识增大，享受了“特殊待遇”。 从具体国家和地区来看，对日本的辛奇出口额为5284万美元，占辛奇出口总额的40.5%。美国（3331万美元）、荷兰（614万美元）等紧随其后。尤其是对美国的辛奇出口在10年内增加了约5.7倍。据分析，这是因为大家对保健食品的关注度逐渐提高，再加上韩流的大受欢迎。 另外，农林畜产食品部计划在22日迎来“辛奇日”之际，举行纪念越冬辛奇文化被列入联合国教科文组织非物质文化遗产10周年的特别展示等。

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