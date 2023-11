以强烈的世界观为先导的女团,以复古摇滚武装的男团. November. 20, 2023 08:24. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 11月,歌谣界的“Big Match”开始了。防弹少年团(BTS)成员田柾国、Aespa、Red Velvet等顶级歌手将陆续发行正规专辑或迷你专辑。 特别是今年,以黑暗强烈的世界观为先导的女子组合之间的大战备受关注。歌手Crush等一度活动较少的音源领域强者也将回归,展开激烈的竞争。 年末通常是海外巡演等日程排满的时期,但今年发表新曲的情况很多。某大型企划公司相关人士表示:“在因纷至沓来的演唱会和颁奖典礼而分散关注度的年末,有进一步巩固各自粉丝群的一面。” ●女子组合,冷酷的战士风格 女团们与喜欢轻松听歌的最近歌谣界的潮流截然不同。Aespa在由6首歌曲组成的新迷你专辑《Drama》中,以快速的节奏为基础,展现了像战士一样强烈、冷酷的魅力。MV也通过有节奏、有力的舞蹈,展现了与少女感十足的之前专辑截然相反的氛围。新迷你专辑的预告中,以戏剧的形式讲述了克服心理创伤的各成员们的故事,动作场面也令人印象深刻。经纪公司SM娱乐表示:“包含了‘所有故事都是从我开始的’充满自信的态度。” Red Velvet时隔6年发行的正规专辑《Chill Kill》散发出残酷阴森的气氛。专辑共收录了10首歌曲。同名主打歌的MV隐喻了杀害一名男子并隐瞒事实的过程。对于MV,成员Joy说:“这是5名姐妹克服悲剧成长的故事。”男性被解释为占有欲、压迫、障碍物等多种含义。MV以成员们在警车前欢快地跳舞的样子收尾,让人觉得颇有讽刺意味。 YG娱乐的新人女子组合“Baby Monster”将于27日出道。该组合是YG继BLACKPINK之后时隔7年推出的女子组合,由多国籍6名成员组成。YG娱乐方面表示:“将推出包含YG认同感的强烈的嘻哈歌曲。” ●各式各样的男子组合 男子组合则展示了复古、摇滚等多种体裁。田柾国通过3日发行的个人正规专辑《Golden》聚集了全世界的人气。 主打歌《Standing Next to You》是主打迈克尔•杰克逊的“骨盆舞”的歌曲,复古节奏令人印象深刻。田柾国说:“在复古节奏中掺杂了我自己的风格。” Stray Kids10日携迷你专辑《乐-STAR》回归。正如题目一样,强烈的摇滚乐是其特点。他们说:“想重新展现摇滚明星应有的自由面貌。”组合Riize正通过又名“乐器系列”巩固自己的地位。上个月27日发表的新曲《Talk Saxy》从导入部分开始反复的萨克斯管声音很有魅力。 ●回归的音源强者 一度处于空白期的歌手们也在本月接连推出新专辑。歌手Crush14日时隔4年发表的正规专辑第三张专辑《wonderego》发行后,19首歌曲全部登上了Melon音源排行榜“HOT 100”。 泰妍将于27日发行迷你专辑《To. X》。《I》、《Fine》、《四季》等泰妍现有的个人单曲都进入了国内音源排行榜的前几名,因此备受期待。女子二人组Davichi15日推出了李海丽、姜敏京首次共同参与作词作曲的歌曲《极其私密的故事》。朴春时隔1年零8个月将于22日发行新曲《I》。

한국어