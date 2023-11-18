针对缩水减量的小伎俩涨价，难道要以“打地鼠”的方式控制物价吗？. November. 18, 2023 08:59. . 韩国政府决定对被称为“缩胀（缩水式通货膨胀）”的变相涨价进行实态调查。政府此举将防止商家采取在维持价格不变的同时减少货量、实际上提高价格的小伎俩。韩国政府昨天召开物价相关次官会议，表示“这不是正直的销售行为”，表示将在月底之前进行实态调查，并成立举报中心接受举报。 最近，企业没有直接提高价格，而是使用了消费者很难察觉的变通之计。不知从哪天起，本来有5个的一袋热狗只剩下4个，金枪鱼罐头容量从100克悄悄减少到90克。降低果汁中果物含量等降低产品质量的“瘦身法”也在增加。为了防止消费者受损，有必要进行查处。 但是也不能否认这种小伎俩最终是政府人为控制价格的副作用。本月初，政府把各部门次官作为“物价稳定责任人”，并设立“面包课长”“方便面事务官”等，还指定各品种负责人。随着政府冻结价格的压力越来越大，企业开始变通应对。今后，一旦管理监督松懈，可能会出现被压抑的价格同时上涨的现象。 与物价的战争比想象中要持久。国际货币基金组织（IMF）预测，今年韩国物价上涨率为3.6%，明年为2.4%，分别比之前预测值提高0.2个百分点和0.1个百分点。该机构还建议，为稳定物价，应该维持相当一段时间的高利息基调，不要草率地放宽货币政策。为了打好漫长的物价之战，相比压迫企业的侧面应对，更需要通过货币政策的正面进攻。 1年5个月前超过9%的美国物价上涨率，上个月降至3%出头，呈现出戏剧性的反转，最终还是因为收紧了资金来源。从去年3月到今年9月，美国的货币量减少了5.3%。相反，韩国虽然标榜货币紧缩，但同期货币量反而增加了5.1%。在尽量减少经济萧条等副作用的前提下，要同时努力减少货币量。超越追踪涨价商品进行管制的“打地鼠”式对症疗法，需要根本性的思考。

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