伊朗哈梅内伊对哈马斯表示：“不会介入战争”……扩大战争的危险减少. November. 17, 2023 08:15. by 开罗=常驻记者 金起润 pep@donga.com. 据英国《每日电讯报》等媒体15日报道，教政一体的国家伊朗最高领导人哈梅内伊对最近访问伊朗的巴勒斯坦武装团体哈马斯政治领导人伊斯梅尔·哈尼耶表示：“不会参加以色列和哈马斯的战争。”此前一直直接或间接向哈马斯提供支援的伊朗自上月7日战争爆发后首次公开表示不参战，因此备受关注。 如果伊朗不参战，以色列和哈马斯的战争扩散到整个中东战争的危险也将减少。由于以色列地面部队对哈马斯根据地巴勒斯坦加沙地区的波浪式攻势，哈马斯受到了相当大的打击，其势力很有可能进一步减弱。 15日凌晨2点左右突袭加沙地区西法医院的以色列军队表示，“在医院内确认了哈马斯作战本部的存在”，一再主张攻击医院的正当性。美国总统拜登也表示，“医院里有哈马斯设施”，袒护以色列。哈马斯反驳称：“这是以色列的虚假煽动。” ● 哈梅内伊追究“没有事先通报的战争” 据《每日电讯报》报道，哈梅内伊在与最近访问伊朗的哈尼耶会面时，追问了上月突袭以色列发动战争时完全没有事先通知伊朗的事实。另外，他还明确表示伊朗无意参战。 路透社还报道说，哈梅内伊向哈尼耶施压，以免哈马斯内部出现伊朗和接受伊朗支援的黎巴嫩什叶派武装团体真主党应帮助哈马斯全面参战的声音。据悉，哈尼耶本月初秘密访问德黑兰，向哈梅内伊等伊朗领导层呼吁提供帮助。 据悉，真主党也完全不知道战争爆发的事实。一名真主党指挥官对《每日电讯报》表示，“睡醒后发现发生了战争”，表示哈马斯方面没有事先通知自己。 但据悉，哈梅内伊表示，无论以何种方式，伊朗将继续帮助哈马斯。其中包括通过真主党等用火箭、无人机等攻击美国在中东的以及以色列相关主要设施。分析认为，伊朗向哈马斯表示声援，但不想卷入与以色列或美国的直接对决。● 以色列：“对医院攻击是正当的”以色列15日表示，已确认加沙地带最大的医疗机构西法医院被用作哈马斯的作战总部。以色列军方通过声明表示：“在医院用地内的一栋建筑物中找到了用作哈马斯作战指挥所的房间。”以军声称在核磁共振成像拍摄中心也发现了包含作战信息的电脑、AK步枪、弹药、手榴弹等，并公开了相关视频。分析认为，这是对阿拉伯国家等国际社会一直批判“以色列攻击民间医疗设施，导致巴勒斯坦平民牺牲者剧增”的回应。美国总统拜登也明确表示，“医院里有哈马斯设施”，但哈马斯否认，说这是“虚假煽动”。不过，关于以色列军队公开的相关视频的争议依然存在。这是因为与当初“无删减、无剪辑”的主张不同，部分画面是在进行马赛克处理后才公开的。在双方的攻防战中，为释放被哈马斯抓获的以色列平民人质、达成暂时休战的谈判正在加速进行。《纽约时报》等媒体报道说，双方正在讨论以停止3天的交战为条件换取哈马斯释放50名人质的方案。据悉，以色列也在讨论以相似数量释放本国巴勒斯坦囚犯的方案，但双方对停止交战时间存在很大分歧。拜登表示“持有希望的态度”，暗示协商很快就会达成协议。

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