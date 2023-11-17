美中恢复军事渠道的“破冰”之举……韩国应扩大“外交范围”. November. 17, 2023 08:14. . 美国总统拜登和中国国家主席习近平昨天在旧金山会面，就全面重启两国军事沟通渠道达成了协议。自去年8月美国众议院议长访问台湾后中断的军事渠道，时隔15个月恢复。同时，中国为了阻止美国严重的社会问题“僵尸毒品”止痛药芬太尼流入西方，决定进行合作。虽然拜登总统评价称“这是一次建设性、富有成效的对话”，但两国首脑在台湾问题和出口管制等主要悬案上表现出了明显的分歧。 虽然很多人在评价此次会谈结果时认为，作为时隔一年的两大国（G2）首脑会谈的成果有点寒酸，但为此前在经济、技术、军事等全方位对立的美中稳定关系打开了对话之门，意义非同小可。特别是在欧洲和中东发生的两场战争导致国际秩序动荡的情况下，全世界都在担心美中之间的过度竞争会导致误判和偶发冲突。在这种危机感下，两国决定先将矛盾最小化，创造合作空间。距离美国大选还有1年的拜登总统和面临中国经济萧条的习主席都需要更加稳定的管理。 但是很难期待美中合作的时代。国际政治的现实是，体制和理念不同的第一大、第二大国家之间的竞争不可避免。此前出现的众多核心争论焦点仍然处于未解决状态，也是因为这个原因。习主席还表示，“地球足够大，两个国家都能成功”，甚至主张主导两大国共同主导世界秩序的“中国位置”。韩半岛问题也仍然是平行线。据中国官方媒体报道，习近平就朝核问题重申美国责任论，称“所有当事人都应该倾听朝鲜的合理关切”。 美中两国现在一致决定，在激烈争吵的同时，避免流血。两国之间的矛盾和不安因素仍然堆积如山，今后什么样的突发变数会动摇美中关系也不得而知。不过，如果美中管理竞争，制定一个个合作规则，韩国政府的外交立场也会进一步扩大。朝核威胁越来越大，朝俄之间的危险交易，阻止中国强制遣返“脱北者”，也有可能打开机会之窗。如果说韩国政府一直以来致力于团结对抗朝核威胁的同盟，那么现在应该在与中国的关系中展现出柔性、灵活的外交能力。

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