瞄准议会选举的小伎俩“卫星政党”……如果对选举制度置之不理，将再次“群小乱舞”. November. 16, 2023 08:22. by 金恩智记者、尹明进记者 eunji@donga.com、mjlight@donga.com. 有人指出，距离明年议会选举还有5个月，朝野政党关于选举制改革的协商仍然没有取得进展，如果维持现行的准联动型比例代表制，以巨大两党比例专门政党自居的所谓“僭称政党”可能会雨后春笋般涌现。有人担心，相比4年前第20届议会选举时林立的“小伎俩”比例政党“卫星政党”，资质不达标的政党将凭借强硬扬声器和支持层轻松进入议会。 据政界15日透露，国会议长金振杓要求在本月中旬之前结束选举制改革协商。但朝野政党的院内领导层在比例代表制问题上完全没有缩小分歧。负责选举制改革讨论的国会政治改革特别委员会自7月份以后一次也没有召开会议。政改特委相关人士表示：“正在讨论本月20日或21日召开小委员会的方案。” 国民力量党主张回归分开实施选区和比例代表选举、以此来分配议席的“并立型比例代表制”。在这种情况下，虽然可以阻止卫星政党，但不能保障少数政党进入议会。因此，共同民主党认为，以政治改革为名制定的准联动型比例代表制应该维持现行制度，但由于无法阻止卫星政党的泛滥，正在苦思冥想。 政界相关人士指出：“在议会选举即将到来之际，依靠‘太极旗部队’和‘改革之女’等强硬支持层的‘亲尹尹锡悦派’呼吁政党、‘亲李在明派’呼吁政党等就会要多少有多少，虽然不能阻止创党本身，但应该尽快改善比例代表制度，使未达到水平的政党无法进入议会。随着前法务部长官曹国、共同民主党前代表宋永吉、国民力量党前代表李俊锡等朝野强硬大喇叭接连提出创建新党的可能性，比例政党乱设的可能性进一步增大。 30名共同民主党议员当天召开记者会表示：“‘无法阻止卫星政党’只是国民力量党的卑怯辩解。即使是共同民主党，也应该将《卫星政党防止法》作为党论推进”。李诞熙议员表示：“卫星政党一词似乎过于宽容了。也有学者称其为‘傀儡政党’而不是卫星政党。”“（不是卫星政党）而是‘傀儡政党’。”共同民主党30多名议员15日在国会提出，要把《卫星政党防止法》作为党论推进，并强调“‘卫星政党’的用语有些过于宽容’，正如美国政治学家苏加特等主张的那样，‘是乖离政党、傀儡政党’。”他们表示：“（上次大选中共同民主党）宣布将禁止歪曲比例代表制的卫星政党。我们的革新应该从遵守与国民的承诺开始。”他们说：“‘无法阻止卫星政党’只是国民力量党的卑怯辩解。在明年的议会选举中，以如实反映民心的民主制度似乎无法取得胜利，令人不爽。”闵亨培议员在记者招待会结束后会见记者时表示：“阻止卫星政党是违宪的，是不可能的。但制定多个让卫星政党没有效果、不能确保议席的方案，综合起来是完全可以有效防止卫星政党的。”闵亨培去年提出了推荐选区议席数50%以上候选人的政党义务推荐比例代表候选人50%以上的《公职选举法》修正案。该党的李诞熙议员本月6日提出了《政治资金法》修正案，其内容为，如果巨大政党和卫星政党在选举后2年内合并，将减少50%的经常补贴。在当天的记者会上，不分亲李在明派和非李在明派，共有30多人榜上有名。不过，共同民主党内也出现了怀疑的反应。亲李在明派干将郑成浩议员在通话中强调：”应该就（选举制改革）达成协议，但只提交法律就只是表面功夫。第21届国会即将结束，相比单方面的处理，朝野政党真诚的协商努力更重要。”

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