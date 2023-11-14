韩美：“为遏制朝鲜核武器，将利用美国三大核武力”. November. 14, 2023 08:32. by 孙孝周记者、尹相虎军事记者 hjson@donga.com、ysh1105@donga.com. 韩美为共同应对朝鲜核武器等大规模杀伤性武器而制定的“针对性遏制战略”，时隔10年首次进行了修改。据悉，修改后的朝核遏制战略中，具体包括了充分利用洲际导弹、战略轰炸机、核动力战略潜艇等美军三大核战斗力等延伸威慑（核保护伞）的方案。韩国国防部高层相关人士表示：“新包含了韩美共同企划并实施延伸威慑战斗力的方针等方案。” 韩国国防部长申源湜和美国国防部长劳埃德·奥斯汀13日在首尔国防部举行韩美安保磋商，并在朝核遏制战略修订案上签字。韩美通过安保磋商联合声明表示：“修改后的《2023针对性遏制战略》反映了为应对朝鲜核和大规模杀伤性武器攻击，充分利用包括韩国常规能力和包括美国核能力在内所有范畴军事能力的方针。” 2013年首次制定的针对性遏制战略是美国与同盟国建立的唯一的双边战略文件。因为是二级军事机密，所以没有公开内容。据悉，如果说此前的遏制战略包含了针对朝鲜的核威胁、即将使用核武器、实际使用核武器等不同情况预案的韩美军事应对措施，那么修改后的遏制战略对不同情况预案的应对措施更加细分。 除联合声明外，韩美还发表了《韩美同盟国防蓝图》。这是自2019年以后时隔4年再次发布。文件中明确表示：“朝鲜是我们最根本、最紧迫的威胁”。

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