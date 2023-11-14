《鱿鱼游戏》、《寄生虫》的音乐导演带来的旋律. November. 14, 2023 08:30. by 李智云记者 leemail@donga.com. “能给我一个巨大的剧场，既激动又紧张。每天早上6点起床，半天都在努力练习，下午还在考虑如何让这个舞台更加闪耀。” 将于下月15、16日在首尔钟路区世宗文化会馆举行单独演唱会《Listen》的演奏家兼作曲家郑在日（41岁）说。他在2021年以奈飞电视剧《鱿鱼游戏》的主题曲闻名全世界。这是他时隔3年再次举行单独演唱会。他于13日在世宗文化会馆举行的记者见面会上表示：“因为是长达2个小时的演出，所以为了不让演出无聊，正努力准备丰富多彩的演出。” 在此次演出中，他将演奏让其跻身明星行列的电影OST和今年发行的个人专辑《Listen》收录曲等。他将电视剧《鱿鱼游戏》和电影《寄生虫》、《中间人》等3部作品中的音乐以串烧的形式进行编曲，并与“从小就爱上”的国乐乐器（传统乐器）合作。合作了20多年的李雅兰大笒演奏者和说唱艺人金律喜、四物游戏派Newdot作为协奏者登上舞台，将展示3日发行的郑氏专辑《A Prayer》的收录曲。郑某说：“与传统乐器合作时，演奏更加自由、更加活跃是魅力所在。” 郑某1999年在乐队“Gigs”中作为贝斯手出道后，2019年作为奉俊昊导演的电影《寄生虫》的音乐导演活跃在银幕和舞台上。上个月在英国伦敦巴比肯中心，他与伦敦交响乐团合作演奏结合国乐、钢琴、管弦乐的音乐，受到了当地观众的欢呼。他说：“伦敦交响乐团的团员们也在观看国乐演奏者的练习后全部起立鼓掌”，“我们的传统音乐深处有非常广阔的世界。”票价为8万~15万韩元。

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