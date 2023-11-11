监察院要求检察机关对贪污14亿韩元国家AI事业费的企业进行调查. November. 11, 2023 08:44. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 相关监察结果显示，用政府的信息通信振兴基金执行人工智能（AI）数据事业的企业相关人士贪污了事业基金。监查院10日表示，前一天以业务贪污等嫌疑向大检察厅要求调查企业相关人士等3人。 据监察院透露，在以科学技术信息通信部、韩国智能信息社会振兴院等为对象实施的“智能信息化事业推进实态”监察中，发现了执行事业的A企业的贪污事实。 科学技术信息通信部正在进行从2017年开始的10年间投入2.5万亿韩元信息通信振兴基金的“AI学习用数据构建事业”。在该事业中，执行用AI捕捉家畜异常行为的数据构筑事业的A企业得到了38亿韩元信息通信振兴基金的支援。 监察院表示，A企业假装支付了以农户为对象收集影像数据的费用，实际上贪污了13.9亿韩元的事业费。企业代表B某向智能情报院提交事业执行计划书，并联络了自己的岳父兼企业内部理事C某及畜产农户。据调查，负责向农户执行闭路电视（CCTV）安装费的其他企业代表D某，先向农户支付CCTV安装费，再返还到配偶账户等方式贪污。监察院表示，贪污资金用于偿还贷款等私人用途。

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