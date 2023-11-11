聊天GPT瘫痪90分钟……“原因是遭到了DDoS攻击”. November. 11, 2023 08:44. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. 开放人工智能公司（Open AI）指出，最近聊天GPT发生大规模连接障碍的原因是外部网络攻击。 据美国CNBC等外电当地时间9日报道，开放人工智能公司表示，捕捉到了从外部同时连接平台，引发超负荷的分散服务拒绝（DDoS）攻击的迹象。 开放人工智能公司发布公告称：“根据看似DDos攻击的非正常流量模式，出现了间歇性的服务障碍，正在对此进行应对。”开放人工智能公司解释说，不过，用户信息没有受损。聊天GPT每周活跃用户约为1亿人，在《财富》杂志评选的500强企业中，92%以上正在使用聊天GPT。 聊天GPT连接障碍在美国东部时间8日上午9点前后持续了约90分钟。登录网站后，就会出现“聊天GPT处于超负荷状态”的信息。这是开放人工智能公司在美国旧金山召开开发人员会议，发表改善模型“GPT-4 Turbo”两天后发生的事情。此次障碍不仅影响了聊天GPT的使用者，还影响了利用开放人工智能公司的应用程序接口（API）构建自身工具的200万名开发者。 开放人工智能公司在故障发生90多分钟后表示：“已经掌握并修复了问题。服务正在正常进行。”但据悉，此后部分用户仍然收到了错误提示。 此外，据CNBC报道，拥有开放人工智能公司49%股份的微软公司禁止本公司职员在内部机器上连接聊天GPT。微软在内部通信网上表示：“微软确实投资了开放人工智能公司，但该网站属于第三方外部服务。”

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