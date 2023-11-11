“为了表达真正不分离的心而写的”，韩江作家获得美第奇外国文学奖. November. 11, 2023 08:41. by 趙은아 achim@donga.com. “希望大家能感受到‘不做告别的心’。这部小说讲述的是真正不分离的心，以及始终不停止哀悼的人们的故事。” 小说家韩江（53岁）9日（当地时间）凭借长篇小说《不做告别》获得法国四大文学奖之一的美第奇（Médicis•又译作梅迪西）外国文学奖后，在出版小说法语版的《格拉塞出版社》与韩国特派记者见面，发表了上述感想。美第奇奖与龚古尔奖、勒诺夺奖、费米娜奖一起，被并称为法国四大文学奖。 韩作家在2016年凭借《素食主义者》获得布克奖5年后的2021年出版的这本书，以三位女性的视线讲述了济州4•3悲剧。她说：“我描写了很多雪、雪花的质感、烛光、墙壁上隐隐约约的影子等轻柔的东西”，“希望大家能用感觉来感受（我）以何种方式接近事件。” 对于讲述沉重历史却受到法国文坛的好评，韩作家表示：“讲述历史中发生的事情是对人类本性的提问”，“即使（韩国和法国）历史背景不同，但作为人类也有共享的东西，所以我认为任何人理应都能理解。” 目前正在执笔以首尔为背景的《冬日三部曲》的韩作家表示：“对于韩国现代史，我想不要再写了。我的小说里有很多关于冬天的故事，现在准备的是从冬天到春天的故事”，“希望下次能讲讲从春天开始的故事。”韩作家还获得了2019年第33届仁村奖（媒体•文化部门）。

한국어