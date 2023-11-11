地方消亡应对基金即使花不了也要继续给……浪费10万亿韩元后就能结束吗？. November. 11, 2023 08:41. . 行政安全部的地方消亡应对基金制度是评价面临消亡危机的地方自治团体的应对计划，从2022年开始每年支援1万亿韩元，共支援10万亿韩元的项目。但《东亚日报》采访小组分析的结果显示，107个基础团体中有19个今年的基金执行率还不到2%，明年的预算又有1040.5亿韩元。其中7个基础团体的基金执行率为0%，但又获得了260亿韩元。巨额的税金正在大致估摸着发放。 江原道襄阳郡以在襄阳机场旁边建立货物航站楼为由，领取了64亿韩元，但由于定期航班停飞，项目中断，一分钱也没有用掉。尽管如此，明年的预算还是得到了112亿韩元。由于居民的反对，京畿道抱川市建设外国劳工宿舍的预算16亿韩元一分钱也没花掉，却又拿到了5亿韩元。釜山市东区以在废校地皮上建立青少年文化设施为由，领取了64亿韩元，但由于国土交通部正在进行类似的项目，被踩了刹车，但是又分配到了112亿韩元。不考虑项目的可行性，先拿到预算再说的地方自治团体和没能过滤掉这些项目的行政安全部，都很难摆脱浪费预算的责任。 地方消亡应对基金从立项初期起就有人担心，与起初的出发点不同，会以地方自治团体分赃的方式结束。支援对象包括除首尔和世宗以外的15个市道和人口减少严重的107个基础团体，共有122个，到去年为止收到的投资计划书就有1691件。由于短期内审查诸多计划书，很难分辨出玉石。据说，很多地方自治团体向宣传企划公司支付数千万韩元，制定出煞有介事的计划书。如果向连制定政策的能力都没有的地方自治团体支援预算，还能期待什么效果呢？因此有人批评说，事后执行明细检查不力，只会是饱了土豪势力的肚子。 预计到2047年，全国229个市郡区将全部进入消亡危险阶段。这就是为什么有人说应该以各地区据点城市为中心制定广域化发展战略的原因。在低出生率趋势已成定局的情况下，应对人口消亡无异是从其他地区抢夺居民。把预算平均分配给100多个地方自治团体，是在“拆东墙补西墙”式的消耗性竞争上花冤枉钱。要严格遴选阻止首都圈人口集中的内容充实的政策，集中进行支援。

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