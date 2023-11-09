美俄脱离常规武器裁军协议……引发新冷战之忧. November. 09, 2023 08:52. by 趙은아 achim@donga.com. 美国和俄罗斯接连脱离了核武器和常规武器相关的裁军协议。随着中国也加入军备竞赛，人们对新冷战的担忧越来越大。 美国总统国家安全事务助理沙利文7日通过声明表示：“随着俄罗斯退出《欧洲常规武装力量条约》、对条约当事国乌克兰的侵略战争持续，情况发生了根本性的变化。美国将根据国际法，从12月7日开始停止履约义务。”由美国主导的北约当天也发表了类似声明。上述条约是在冷战末期的1990年，北约和前苏联主导的华约组织为限制各自拥有常规武器品种和数量而签订的裁军条约。 美国和北约的发表是在俄罗斯政府正式宣布退出条约之后。据俄官方媒体塔斯社报道，俄外交部当天通过声明宣布：“俄罗斯退出常规武装力量的程序已于11月7日零时完成。” 美俄废除裁军协议并不是第一次。也有美国先脱离的事例。2019年，特朗普政府曾宣布停止参与限制两国军备竞赛的中程核武器条约。俄罗斯总统普京今年2月也宣布中断与美国签订的核武器控制条约——新《削减战略武器条约》。本月2日，俄罗斯宣布撤回对《全面禁止核试验条约》的批准。 随着美俄脱离各种裁军条约，冷战结束30多年后，在地缘政治危机中，主要国家再次展开军备竞赛的新冷战格局日益明显。有评价认为，特别是中国国家主席习近平执政后，中国也开始全面展开裁军竞争。

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