[独家]“乌克兰特需”……朝鲜新建军工厂，60-80处全部开工. November. 08, 2023 08:05. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 据悉，韩国有关部门正在确认朝鲜在慈江道附近新建军工厂的情况。韩国政府判断，随着出口俄罗斯的炮弹等武器供应量大幅增加，朝鲜正在扩大生产。此前，国家情报院1日在国会情报委员会国政监查中表示：“根据掌握的情况，朝鲜向与乌克兰进行战争的俄罗斯提供了100万发以上的炮弹。” 韩国政府消息灵通人士6日表示：“据我所知，慈江道那边正在启动新工厂。正在调查该工厂是什么时候建成的。”他还说：“考虑到朝鲜因电力困难等连工厂也难以启动，这是非常罕见的情况。”他表示：“包括今年改造的工厂在内，新启动的军工厂超过5家。” 据消息灵通人士称，朝鲜境内最近启动的军工厂以慈江道和平安南北道等为中心多达60-80家。据今年发行的《2022国防白皮书》显示，包括民用工厂在内，朝鲜境内的军工厂达300多家。但是有评价称，由于电力及原材料供应等困难，实际可以启动的工厂不到100家。考虑到这一点，实际上可以启动的工厂大部分都在运转。 据悉，朝鲜军工厂的开工率从今年初起持续增加，但经过八九月份后，大幅增加到目前的水平。朝鲜7月底与俄罗斯签订出口武器相关协定，经过9月的朝俄首脑会谈等，开始露骨地生产武器。韩国政府另一名消息人士强调：“事实上朝鲜正在享受‘乌克兰特需’。” 据悉，慈江道的江界市、平安北道的龟城市等是代表性的工厂密集地区。朝鲜在这些地区不仅制造炮弹，还制造炸弹、火箭弹、导弹弹头等。

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