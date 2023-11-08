“非法卖空”抽刀持刀都一年了，现在才说“市场玻璃碎了一地”. November. 08, 2023 08:05. . 禁止卖空第一天的前天，韩国KOSPI指数和KOSDAQ指数呈现史上最大暴涨之势，昨天暴跌2%左右。前一天涨到上限价的二次电池相关项目也纷纷下跌或艰难地保持了上升趋势。特别是，为了清算卖空而大规模购买韩国股票的外国人转为净抛售，拉低了两大指数。有人指出，全面禁止卖空的药效在一天内结束，只增加了股市的变动性。 尽管不是经济危机，政府仍然宣布全面禁止卖空措施，由此开始，很多人担心从中长期来看，会出现股价歪曲和泡沫、外国人离市等副作用。因为，卖空能防止股价过热、遏制作战势力操纵行情的正面功能消失了。海外投资者和外国媒体对此次措施批评说，“傻瓜行为”“会失去信任”，也是出于这样的背景。 在发达国家广泛使用的卖空，唯独在韩国成为问题，是因为“倾斜的运动场”。在韩国卖空交易中，外国人和机构的比重为98%，个人仅为2%。在股票强制处理标准的担保比率或偿还期限等方面，投资者之间的差别也很大。由于外国人和机构的卖空恶作剧，只有散户遭受损失的怨声不断。 金融监督院院长李卜铉前天表示：“已经确认，不分KOSPI还是KOSDAQ，共有100多支股票成为无借入的非法卖空对象。”他还表示，“这已经不是单纯地碎玻璃较多的胡同水平，而是玻璃碎了一地的非法普遍化的场所”，断然否定了巷间关于此次措施是出于议会选举目的的民粹主义的批评。 但金融当局和大检察厅也出面表示，将改善对个人不利的卖空制度，加强对非法卖空行为的查处。真想问问，难道要虚度一年多的时间，到现在才全面禁止、纠正漏洞吗？这也证明，迄今为止的改善制度或查处非法行为只不过是表面功夫，对手记制作的卖空订购系统一直袖手旁观。 禁止卖空的时间越长，韩国股市的海外信任度就越受损，外国人离市就越快。本来韩美利率差距就达到了历史最高值，在担心资本外流和汇率上升的情况下，如果海外投资者离开，将会引起不小的风波。政府应该尽快纠正倾斜的运动场，尽量减少禁止卖空的时间。在此过程中，不能掺入政治算计。

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