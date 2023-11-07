禁止卖空的第一天，KOSPI指数飙升134点. November. 07, 2023 08:05. by 李东勋记者 dhlee@donga.com. 实行全面禁止卖空第一天的6日，加上对美国结束上调基准利率的期待感，韩国股市暴涨。KOSPI指数创历史新高（134.03点），KOSDAQ指数上涨超过7%，时隔3年零5个月再次启动了临时停牌。外汇市场也因美元对韩元的汇率暴跌25韩元（韩元暴涨）而动荡不安。 据韩国交易所6日消息，KOSPI指数比前一天上涨134.03点（5.66%），以2502.37收盘，自9月22日以后首次恢复2500点。涨幅（134.03点）创历史纪录，上涨率（5.66%）是历史第46位。上个月大量净抛售韩国股票的外国投资者仅当天一天就购买7000亿韩元以上，拉高了指数。 KOSDAQ也比前一天暴涨57.40点（7.34%），以839.45收盘。涨幅（57.40点）是自2001年1月22日以后22年来的最高值。随着资金涌入KOSDAQ，当天上午9点57分，为了防止交易过热，启动了临时停牌。这是自2020年6月16日以来，KOSDAQ首次启动临时停牌。 当天股市暴涨很大程度上是因为当地时间1日美联储冻结标准利率的情况下，美国就业指标低于市场预期，对结束上调利率的期待感增大，全球投资心理复苏。随着上个月突破5%的美国10年期国债利率降至4.66%等强美元现象减弱，韩元对美元汇率连续3个交易日呈上涨趋势。当天，美元与韩元的汇率比前一天暴跌25.1韩元（1.90%），以1297.3韩元收盘。 当天，受禁止卖空的影响，卖空余量较多的二次电池股带动了股价上升。在KOSDAQ上市公司中，卖空余额排名前两位的ECOPRO和ECOPRO BM的股价甚至暴涨到了价格限制幅度。KOSPI卖空余量排名第一的浦项制铁FutureM也创下了上限价，排名第二的浦项制铁控股上涨19.18%。 由于美国缓和高利息基调的可能性，亚洲股市也有所上升。当天，日本日经平均股价（2.37%）、上证综合指数（0.73%）、香港恒生指数（1.84%）同时上涨。

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