电动汽车战争剧减……应抓住时机整备供应网、制造超差距. November. 06, 2023 08:06. . 原本一副立即吞掉汽车市场的电动汽车增长势头最近突然急刹车。原因是，消费尖端产品的“尝鲜”需求已大部分得到满足，再加上高利率长期化、高价、补贴减少、充电基础设施不足等。一直期待成为与半导体相媲美的增长动力的韩国电动汽车、电池产业的未来不确定性也在增大。 世界第二大汽车企业大众汽车最近表示，欧洲今年的电动汽车订单减至去年的一半，即15万辆。在德国设立新工厂的计划也被取消。经历罢工事件后人工成本负担增加的通用、福特、斯特兰蒂斯等美国汽车“三巨头”一致减少电动汽车投资或推迟了上市。电动汽车领头羊特斯拉方面，在首席执行官马斯克上个月宣布减少一半的营业利润并预测需求减少后，股价暴跌。 全球汽车企业的投资延迟会对试图与他们携手生产电池的韩国企业产生负面影响。LG能源解决方案、SK on、三星SDI等电池生产企业以及韩国电池材料企业的股价呈现出严重的弱势，就是因为这个原因。此外，欧盟正在加强限制，要让并非自己地区内生产的电池承受损失。 此次萧条将成为改变电动汽车、电池全球市场企业排名的重大转机。一度被称为“电动汽车迟到生”的丰田最近决定在美国北卡罗来纳州建设的电池工厂追加投资11万亿韩元，在这方面备受关注。以中国销售为基础、增加出口的比亚迪的第三季度销售额比一年前增加了近40%。预计不久后将超越特斯拉，成为新能源汽车全球第一。 在这种情况下，世界第三大汽车企业现代汽车和起亚表示，“即使有障碍，电动汽车市场也会增长”，并表示将维持攻击性投资计划。越是这种时候，电池企业就越应该加快新一代全固体电池的开发速度等。每当面临全球金融危机、新冠等危机时，韩国汽车产业就会增长得更快。只有将此次“电动汽车和电池冰河期”作为确保超差距竞争力、整备全球供应网的机会，才能在下次电动汽车繁荣周期时实现更高的飞跃。

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