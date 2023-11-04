即使没有过失也要赔偿数亿韩元……必须减轻医疗诉讼负担. November. 04, 2023 08:00. . 对于医生没有过失而发生的不可抗医疗事故，政府将推进把国家补偿制度扩大到小儿青少年科（小青科）的方案。目前，国会已提议在仅限于分娩事故的国家补偿制适用对象中追加小青科诊疗的医疗纠纷调整法修订案，政府就此表示赞成。该修订案由共同民主党议员代表提议，执政党也没有意见，有望在国会通过。 医生们之所以回避小青科，一方面是因为低出生率导致该科前景不明，但最重要的是诉讼负担很大。不仅孩子们身体小，手术难度大，而且如果结果不好，还会引发法庭斗争，根据期待寿命的补偿额也会高达数亿韩元。以2017年梨花女子大学木洞医院新生儿感染死亡事件为契机，小青科专业的满员率开始急剧降低，今年已降至25.5%。据悉，当时被拘留的医生全部被判无罪，但小青科招聘难问题尚未得到解决，12年后已只剩下17名小儿心脏外科专家。对于与生育、养育相关的不可抗医疗事故，要减轻医疗人员的负担，强化国家责任。 对医疗诉讼的不安感不仅仅是妇产科和小青科的问题。进行手术挽救患者生命的外科医生们自嘲是“走在监狱的围墙上面”。也就是说，即使是怀着善意从事的医疗行为，如果结果不佳，也要做好甚至面临刑事处罚的准备，因此，在立足之地变窄、危急的情况下，只能犹豫积极治疗。大韩医生协会表示，“韩国每天平均有2名医生因业务过失致死伤罪被起诉，而英国每年只有1名医生”，要求对尽全力诊疗而发生的事故免除刑事处罚。像发达国家一样，为应对医疗事故，医生义务加入医疗赔偿责任保险的方案值得讨论。 韩国政府最近为了防止必需医疗崩溃，承诺缓解医疗团队的诉讼风险后，成立了医疗界、法律界、患者团体等参与的医疗纷争制度改善协商机制。期待通过患者和医疗团队之间的顺畅沟通，事先防止医疗纠纷，同时设计合理的医疗纠纷解决制度，以便在发生医疗事故时迅速救助受害者，缓解无过失医疗人员的诉讼负担，防止再次发生和制定后续对策。

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