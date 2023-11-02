韩国10月出口增长5.1%，时隔13个月回升……半导体出口恢复，石油、汽车出口也呈现强势. November. 02, 2023 08:55. by 金道炯 dodo@donga.com. 韩国10月份出口增加5.1%，时隔13个月再次恢复增加趋势。随着主力出口产品半导体出口呈现恢复趋势，贸易收支也连续5个月实现了顺差。 产业通商资源部1日公布的《进出口动向》显示，上个月出口额为550.9亿美元，同比增长5.1%。自去年10月转为减少趋势后一直呈负增长的出口，时隔13个月再次转为正增长。 上个月进口额为534.6亿美元，同比减少9.7%。这是天然气（-54.3%）等能源进口额减少22.6%的结果。由此，上个月贸易收支出现16.4亿美元的顺差，自今年6月以后连续5个月保持顺差。这是韩国经济自去年2月以后时隔20个月实现出口和贸易收支双顺差。 半导体带动了出口的反弹。据统计，上个月半导体出口额为89.4亿美元。虽然与去年同期相比减少3.1%，但减少幅度降至今年以来最低水平。半导体出口减少率在今年第一季度（1-3月）达到40.0%的顶点后，第二季度（4-6月）和第三季度（7-9月）分别降至34.8%和22.6%。 从各地区来看，在向最大贸易国中国出口改善的趋势下，世界9大出口市场中的6个市场的出口有所增加。据统计，上个月韩国对华出口额为110亿美元。虽然比一年前减少9.5%，但这是今年的最小减幅。对美出口额为101亿美元，是历史上10月份的最高值。 随着出口反弹成为现实，韩国政府认为出口将主导“上低下高”（上半年经济放缓、下半年反弹）。据分析，在半导体行业状况改善的情况下，汽车、船舶等出口也呈现出良好的势头，到明年年初为止，出口将呈现向右上升的趋势。延世大学经济学部教授成泰允（音）表示：“虽然出口反弹本身是肯定的，但目前还难说经济正式恢复。有必要关注半导体出口动向，积极管理高物价和中东战争等外部风险。”

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