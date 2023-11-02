51%的人口居住在首都圈的国家……“巨型城市”应从地方开始. November. 02, 2023 08:54. . 国民力量党决定在本周提议把京畿道金浦市纳入首尔市的特别法。从与发达国家的“巨型城市”竞争和国土均衡发展的角度出发，在没有如何发展首尔的构想的情况下，能否像闪电炒豆般地决定一个城市纳入首尔还是个疑问。 发达国家通过改善大城市和周边地区综合的交通体系，实现迅速、便利的移动，提高产业和居住两方面的竞争力。英国从1963年起把伦敦发展为“大伦敦”后，以2012年举办伦敦奥运会为契机，正在扩张到泰晤士河入海口。法国巴黎本来就很窄，而且与郊外分离，随着种族矛盾加剧，从2007年起推进将巴黎连接到西侧勒阿弗尔港口的“大巴黎”项目。美国也摆脱了田园般小城市为中心的计划，投入了把全国划分为纽约圈等100个圈的“大城市”发展战略。 如果首尔加入“大城市”的竞争，首要关键是如何将拥有国际机场和港口的仁川京仁圈一带与首尔连接起来。就算只有金浦被纳入，就算行政上进一步再纳入其他几个居住城市，也不会成为具有竞争力的“巨型城市”。只会增加首尔的人力、物力，加重原本就饱受煎熬的首尔中心地区的混乱。 首尔的人口虽然呈减少趋势，但仍有940万人居住。包括首尔在内的首都圈，面积虽然只有国土的11%，但人口却比其他地方的总和还要多，有51%的人居住在这里。由于过分偏重于首都圈，出现了劳动力不足、房地产价格暴涨、出生率下降等各种严重问题。首要课题不是在首都圈内增加首尔的面积，而是发展地方，分散集中在首都圈的产业和人口。 今年初，包括釜山、蔚山、庆南在内的釜蔚庆特别联合成立，但最终搁浅。即便如此，以设立经济特区、教育特区等特区或现有方式，难以实现地方实际的发展。日本不是以首都圈而是以大阪和京都为中心，附近的地方自治团体联合起来取得了成果。首先要考虑培养韩国型地方大城市的方法，同时还要谋求提高首尔竞争力的方案。

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