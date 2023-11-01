77岁的特朗普攻击拜登时接连口误，引发“高龄争议”. November. 01, 2023 08:00. by 尹多彬记者 empty@donga.com. 向明年总统选举发起挑战的美国前总统特朗普（77岁·照片）最近在选举游说中因说错城市或团体名字或记忆错误而说错话，陷入了高龄争议。特朗普攻击拜登总统（81岁）频繁的口误和健康状态，结果自己被共和党内竞争者批评为“丧失了活力”。 据美国《纽约时报》10月30日报道，特朗普前一天在爱荷华州苏城举行的竞选活动中，在演讲前对听众说：“在我们做得非常好的苏瀑市向您致意。非常感谢苏瀑市。”苏瀑市位于距离苏城120公里左右的南达科他州。一起站在舞台上的人士轻声告诉他这一失误后，特朗普才改口说出“苏城”。 10月23日，特朗普在新罕布什尔州的游说中多次称巴勒斯坦武装组织哈马斯为“荷马斯”。他还称赞匈牙利总理奥尔班，却称他是“土耳其领导人”。在今年9月的游说中，特朗普说在2016年大选中战胜了前总统奥巴马，其实当时他的竞争对手是前国务卿希拉里。 在共和党总统候选人竞选支持率方面，继特朗普之后位居第二的佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯30日表示：“2016年，他自由奔放，席卷全国各地开展选举运动。现在他变成了另外一个人。看着丧失了以前活力的特朗普，真是令人惋惜。”曾主张“超过75岁的政治家应该接受精神鉴定”的美国前驻联合国大使尼基·黑莉也再次提出了这一主张。《纽约时报》指出：“特朗普增加的口误有可能弱化他所主张的‘拜登太老了不适合当总统’的危险。”

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