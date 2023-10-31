尹锡悦：“高利息令小工商业主一声叹息，‘好像在给银行当牛作马’”. October. 31, 2023 09:52. by 姜宇锡记者、李相宪记者、金秀妍记者 wskang@donga.com、dapaper@donga.com、syeon@donga.com. “就像是给银行当牛作马。” 尹锡悦总统30日在国务会议上表示，因高利息问题而经受苦痛的小工商业者们这样说着并一声叹气。在执政党在首尔市江西区区长补选中惨败后，总统秘书室长、首席秘书、秘书、行政官们前往36个民生现场，生动鲜活地听取了国民的迫切声音。幕僚们表示，虽然尹锡悦采取了借用小工商业者话的形式，但银行圈过度追求利益的问题，他平时也早有意识。 ● 再次引发是否征收银行“横财税” 尹锡悦当天的讲话，出现在金融当局最近讨论实施“银行横财税”的情况下，显得更有分量。把银行所获收益的一部分作为负担金捐给平民金融振兴院的所谓“银行横财税法案”，是今年4月由共同民主党议员闵丙德代表提议的，目前被搁置在国会。 对于以政界为中心讨论至今的银行横财税，金融当局的立场是并没有讨论具体方案，但是对于回收银行圈因过度的利息生意而获得超额利润的必要性，却也表示认同。对于横财税等回收银行超额利润，金融委员长金周显27日在综合国政监查中表示：“对于哪种方法比较好，将根据我国的特性综合考虑。”金融监督院院长李卜铉也曾表示：“虽然认识到与银行利益相关的国民痛苦，也做出了各种努力，但正在接受很多不足的指责。正在关注各国的政策。” 总统室转达的“给银行当牛作马”发言传出后，当天韩国国内股市中韩亚金融控股（-3.76%）、KB金融（-2.67%）、新韩控股（-2.57%）、友利金融控股（-1.41%）等银行股一齐暴跌。对于“有人说，可能是因为尹总统的发言，今天银行股呈下跌趋势”的指责，总统室相关人士划清界限说：“总统的讲话，是为了把现场的声音传达给政府国务委员和其他国民。把它与任何政策直接挂钩，都是不可取的。” ● 曾协助相生金融的银行界感到“惊慌” 除横财税外，金融当局正在推进的平民金融政策有望得到支持。此前，金融委员会制定了把平民金融政策资金从当初的10万亿韩元每年提高1万亿韩元以上、提供历史最大规模支持的方针。包括阳光贷款商品的综合运营、以最低信用者为对象的贷款商品上市等在内的“政策平民金融效率化方案”也将在年内发表。 从中也可以看出期待银行界减少存贷利差等自发“作用论”的氛围。总统室相关人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“1997年外汇危机时，用国民税金‘公共资金’救活了经受危机的银行。我认为银行也应该为国民发挥更基本的作用。” 银行界明显对尹锡悦的发言感到惊慌。在银行界看来，目前正在摸索非利息收益活性化的方案，还积极协助了相生金融，政府却要再次出手“打击银行”。市中银行的相关人士吐露：“继支援小工商业者、延期偿还本息等之后，还参与了相生金融，政府的这种强硬基调令人无法接受。从银行圈的立场来看，不得不去考虑‘还要拿什么出来?’” 此外，尹锡悦面向国会的讲话，也把焦点放在了民生上。特别是对于与全租诈骗等相关的特定经济犯罪加重处罚法，他表示：“为了不再让以无力的弱势群体为对象的恶性犯罪重复出现，请尽快修订法律。”他还提到与《重大灾害处罚法》和《关于禁止不正当请托及收受金钱的法律》（金英兰法）相关的小工商业者的困难。

한국어